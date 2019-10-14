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#Украина #Футбол #Евро-2020 (квалификация) #Португалия

Украина тоже мощно влетела на Евро: пропустила всего два мяча, обыграла Португалию

14 октября 2019, 23:36
Александр Плеханов

Когда «Милан» в очередной раз менял тренера, ходили слухи о возможном приглашении Андрея Шевченко. Тот вежливо отказался из-за успешной работы в сборной Украины. Там сейчас все слишком хорошо, чтобы главный тренер просто так менял место работы. Все результаты Украины очень напоминают уверенный поход сборной России по отбору на Евро-2020.

Разница лишь в том, что ситуация по украинцам еще лучше. Они свою отборочную группу уже точно выиграли.

AFLO/Global Look Press

Просто зацените результаты всех матчей Украины в отборе на Евро:

  • Португалия – Украина – 0:0
  • Люксембург – Украина – 1:2
  • Украина – Сербия – 5:0
  • Украина – Люксембург – 1:0
  • Литва – Украина – 0:3
  • Украина – Литва – 2:0
  • Украина – Португалия – 2:1

Сборная Украины набрала в отборочной группе 19 очков и безоговорочно лидирует. У идущей второй Португалии пока только 11 очков, хотя в очном матче с Украиной португальцы могли все перевернуть. Украина вела 2:0, но осталась в меньшинстве. Роналду один мяч отыграл, португальцы давили, а украинцы выстояли. Чемпионам Европы они так ни разу и не проиграли.

Перед игрой с Португалией Андрей Шевченко сказал несколько важных вещей. Главный вывод в том, что Украине обязательно нужно было попасть на Евро, а уже потом думать о первом месте. Пусть матч с Португалией и представляли игрой лидеров, у него было и скрытое значение. Идущая третьей Сербия имеет перед украинцами игру в запасе (против Люксембурга). 

CTK/Global Look Press

Если бы в матче с украинцами победила Португалия, Украина и Сербия наверняка разыгрывали бы вторую путевку в очном матче. По всем прогнозам это было бы уже опасно. 

Кажется, в такой ситуации ничего не пугало только Александра Зинченко. Еще до матча он назвал игру с Португалией финалом года, а потом выдал цитату, которую сказал бы только классный игрок: «Мы лидеры группы, играем дома, будет полный стадион. Чего нам бояться?».

И правда – бояться уже нечего.

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Все фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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