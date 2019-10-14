Украина тоже мощно влетела на Евро: пропустила всего два мяча, обыграла Португалию
Когда «Милан» в очередной раз менял тренера, ходили слухи о возможном приглашении Андрея Шевченко. Тот вежливо отказался из-за успешной работы в сборной Украины. Там сейчас все слишком хорошо, чтобы главный тренер просто так менял место работы. Все результаты Украины очень напоминают уверенный поход сборной России по отбору на Евро-2020.
Разница лишь в том, что ситуация по украинцам еще лучше. Они свою отборочную группу уже точно выиграли.
Просто зацените результаты всех матчей Украины в отборе на Евро:
- Португалия – Украина – 0:0
- Люксембург – Украина – 1:2
- Украина – Сербия – 5:0
- Украина – Люксембург – 1:0
- Литва – Украина – 0:3
- Украина – Литва – 2:0
- Украина – Португалия – 2:1
Сборная Украины набрала в отборочной группе 19 очков и безоговорочно лидирует. У идущей второй Португалии пока только 11 очков, хотя в очном матче с Украиной португальцы могли все перевернуть. Украина вела 2:0, но осталась в меньшинстве. Роналду один мяч отыграл, португальцы давили, а украинцы выстояли. Чемпионам Европы они так ни разу и не проиграли.
Перед игрой с Португалией Андрей Шевченко сказал несколько важных вещей. Главный вывод в том, что Украине обязательно нужно было попасть на Евро, а уже потом думать о первом месте. Пусть матч с Португалией и представляли игрой лидеров, у него было и скрытое значение. Идущая третьей Сербия имеет перед украинцами игру в запасе (против Люксембурга).
Если бы в матче с украинцами победила Португалия, Украина и Сербия наверняка разыгрывали бы вторую путевку в очном матче. По всем прогнозам это было бы уже опасно.
Кажется, в такой ситуации ничего не пугало только Александра Зинченко. Еще до матча он назвал игру с Португалией финалом года, а потом выдал цитату, которую сказал бы только классный игрок: «Мы лидеры группы, играем дома, будет полный стадион. Чего нам бояться?».
И правда – бояться уже нечего.