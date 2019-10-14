Украина тоже мощно влетела на Евро: пропустила всего два мяча, обыграла Португалию

Когда «Милан» в очередной раз менял тренера, ходили слухи о возможном приглашении Андрея Шевченко. Тот вежливо отказался из-за успешной работы в сборной Украины. Там сейчас все слишком хорошо, чтобы главный тренер просто так менял место работы. Все результаты Украины очень напоминают уверенный поход сборной России по отбору на Евро-2020.

Разница лишь в том, что ситуация по украинцам еще лучше. Они свою отборочную группу уже точно выиграли.