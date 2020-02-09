Джон Джонс
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#Джон Джонс #UFC #MMA #Доминик Рейес

Суд, скандал с допингом, рассуждения о грехах – тоже часть биографии непобедимого чемпиона UFC

09 февраля, 17:20
Илья Егоров
Александр Плеханов

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Один раз проиграл из-за запрещенного приема

Американский боец Джон Джонс защитил чемпионский титул на UFC 247. Джонс провел бой из пяти раундов против Доминика Рейеса, после чего судьи единогласно признали его победу. Для Джонса эта победа стала уже 26-й в боях MMA. 

В карьере Джонса было всего одно поражение. В 2009 году он проиграл глухому бойцу Мэтту Хэмиллу, когда несколькими ударами локтями травмировал соперника. По правилам такое было запрещено, поэтому комиссия признала Джонса проигравшим.

В бою против Рейеса у Джонса была одиннадцатая защита титула в полутяжелом весе за 12 лет карьеры в UFC. За это время с ним случилось много событий: от уголовного преследования до нарушения антидопинговой политики.

Вот мысли об этом от самого Джонса: «Думаю, что я обычный плохой парень, который пытается быть хорошим. Потому что мы все грешники. Мы рождены в грехе. Грех – наша природа».

Джонс травмировал беременную девушку в ДТП, спустя год попался на употреблении допинга

В апреле 2015-го Джонс стал участником ДТП, в ходе которого пострадала беременная девушка – у нее была сломана рука. По данным полиции США, Джонс сразу же покинул место происшествия, а потом ненадолго вернулся, чтобы забрать из сумки деньги.

Джонса не успели задержать, но он сам пришел в полицию. В ходе обыска автомобиля Джонса полиция нашла целую гору грязной одежды, немного еды, презервативы и трубку с марихуаной.

Изначально Джонсу просили дать 3 года тюрьмы, но судья смягчил приговор до 18 месяцев испытательного срока. За это время Джонс много раз встречался со школьниками и говорил им о вреде наркотиков. Он сделал более десяти пожертвований на благотворительность.

imago sportfotodienst/Global Look Press

Джонса дисквалифицировали из-за допинга, но он до сих пор оправдывается

История произошла в 2016 году перед его боем с Даниэлем Кормье. В крови Джонса нашли блокиратор эстрогенов, употребление которого грозит двумя годами дисквалификации.

Джонс дал не одно интервью, в котором говорил, что это ошибка, что он никогда не употреблял запрещенных препаратов. Английское издание Express даже сделало исследование по этой теме, в ходе которого пришло к выводу: препарат мог попасть в организм Джонса через средства, улучшающие сексуальную активность.

Изначально комиссия действительно запрашивала 2 года дисквалификации для Джонса. Но независимый эксперт установил: в крови Джонса было недостаточное количество блокиратора для утверждения, что он регулярно использовал допинг.

Перед UFC 232 в крови Джонса снова нашли блокиратор. Тогда комиссия посчитала, что это небольшие остатки от той допинг-пробы, из-за которой Джонсу выдали бан на год.

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Все фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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