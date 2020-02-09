Суд, скандал с допингом, рассуждения о грехах – тоже часть биографии непобедимого чемпиона UFC

Один раз проиграл из-за запрещенного приема

Американский боец Джон Джонс защитил чемпионский титул на UFC 247. Джонс провел бой из пяти раундов против Доминика Рейеса, после чего судьи единогласно признали его победу. Для Джонса эта победа стала уже 26-й в боях MMA.

В карьере Джонса было всего одно поражение. В 2009 году он проиграл глухому бойцу Мэтту Хэмиллу, когда несколькими ударами локтями травмировал соперника. По правилам такое было запрещено, поэтому комиссия признала Джонса проигравшим.

В бою против Рейеса у Джонса была одиннадцатая защита титула в полутяжелом весе за 12 лет карьеры в UFC. За это время с ним случилось много событий: от уголовного преследования до нарушения антидопинговой политики.

Вот мысли об этом от самого Джонса: «Думаю, что я обычный плохой парень, который пытается быть хорошим. Потому что мы все грешники. Мы рождены в грехе. Грех – наша природа».