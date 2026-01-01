Доминик Рейес

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Удар локтем с разворота – и соперник в нокауте. Всего третий раз в истории UFC
#Иржи Прохазка
Суд, скандал с допингом, рассуждения о грехах – тоже часть биографии непобедимого чемпиона UFC
#Джон Джонс
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