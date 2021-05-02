Удар локтем с разворота – и соперник в нокауте. Всего третий раз в истории UFC

Впечатления Прохазки после боя: «Ответные удары от Рейеса не давали мне возможности думать о каких-то планах. Я просто дрался, а потом подумал о локте. Почему бы и нет?» Еще он добавил, что в каждом бою думает о красоте ударов. Из-за этого много пропускает сам, но набирается опыта от каждого поединка.

ESPN пишет, что Прохазка стал только третьим бойцом с таким победным ударом. UFC подтверждает. Боец Ким Дон Хен так заработал победу и 50 тысяч долларов призовых за выступление вечера. Он делал удар локтем с разворота еще в 2014-м.

В 2017 году подобный удар исполнил Рикардо Рамос. После того боя он говорил, что тренирует все удары. Один из них получился: