Удар локтем с разворота – и соперник в нокауте. Всего третий раз в истории UFC
Иржи Прохазка победил Доминика Рейеса необычным нокаутом. Бойцы обменивались ударами, но Прохазка в один момент перекрутился и рубанул соперника локтем. Рейес сразу упал.
Такой нокаут – редкость для боев UFC. Твиттер UFC показал момент за секунду до падения Рейеса. Дэйна Уайт закинул себе в твиттер полное видео.
Впечатления Прохазки после боя: «Ответные удары от Рейеса не давали мне возможности думать о каких-то планах. Я просто дрался, а потом подумал о локте. Почему бы и нет?» Еще он добавил, что в каждом бою думает о красоте ударов. Из-за этого много пропускает сам, но набирается опыта от каждого поединка.
ESPN пишет, что Прохазка стал только третьим бойцом с таким победным ударом. UFC подтверждает. Боец Ким Дон Хен так заработал победу и 50 тысяч долларов призовых за выступление вечера. Он делал удар локтем с разворота еще в 2014-м.
В 2017 году подобный удар исполнил Рикардо Рамос. После того боя он говорил, что тренирует все удары. Один из них получился:
Прохазка подавал весь бой через дух воина. «Спасибо», – с такими словами он опустился на колени перед побежденным соперником.
На взвешивание он выходил с самурайской прической. В бою убрал длинную косу, но образ остался.
Иржи Прохазка – 28-летний боец из Чехии. За карьеру в MMA он имеет 28 побед, три поражения и одну ничью. Fight Time посчитал, что сейчас Прохазка идет на серии из 13 побед подряд. Его последнее поражение было в декабре 2015 года. Тогда Прохазка еще выступал в Rizin FF. Бой с Рейесом был для него вторым в UFC. До этого Прохазка нокаутировал Оздемира.
Фанатам и журналистам так понравилось выступление Прохазки в бою с Рейесом, что они уже просят добавить момент в список претендентов на нокаут года. Прохазка заработал сразу два денежных бонуса от UFC за один турнир. Он получил призы за выступление вечера и за лучший бой турнира.