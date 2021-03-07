Чемпионка UFC отпраздновала победу вместе с женой и дочерью. Говорит: «Львица с ребенком еще опаснее»

После победы Нуньес сказала: «Львица всегда сильна. Но, когда у нее появляется ребенок, она становится опаснее».

Для Нуньес это первый бой после рождения дочери. В сентябре-2020 Ансарофф родила девочку – ее назвали Рейган. В случае этой пары использовалось искусственное оплодотворение, но ни Нуньес, ни Ансафрофф не раскрывают детали.

Про дочь Нуньес говорила так:

«Иногда кажется, что Рейган – мой маленький напарник. Она ходит со мной в спортзал, но у нее свое расписание: кроватка, бутылочка. Ну, вы меня понимаете.

Когда Нина занята, я с ней сижу. Когда тренируюсь я, Нина сидит с Рейган».

После рождения дочери Нуньес много раз говорила, что теперь ее жизнь наполнилась смыслом. Всякий раз, когда ей предлагают бой, она сперва думает о жене и дочери, и только потом – о материальной выгоде.

Бой с Андерсон был титульным, что принесло Нуньес неплохой заработок. Пару месяцев назад она говорила, что не согласится на обычный бой, потому что так выше риск получить серьезную травму.