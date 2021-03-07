Аманда Нуньес
UFC 259
MMA
Нина Ансарофф
Поделиться:
Комментарии:
0
#Аманда Нуньес #UFC 259 #MMA #Нина Ансарофф

Чемпионка UFC отпраздновала победу вместе с женой и дочерью. Говорит: «Львица с ребенком еще опаснее»

3 часа назад

твиттер UFC

Аманда Нуньес побила Меган Андерсон на UFC 259 – ей понадобилось всего 2 минуты, чтобы перевести бой в партер и провести мощнейший болевой. Так Нуньес защитила титул чемпионки UFC в полулегком весе.

Эту победу Нуньес отпраздновала вместе с женой Ниной Ансарофф и дочерью. Об истории любви Нуньес и Ансарофф мы рассказывали здесь:

«С детства я любила девушек. Это нормально. Это такая же любовь». Чемпионка UFC счастлива в лесбийской паре

После победы Нуньес сказала: «Львица всегда сильна. Но, когда у нее появляется ребенок, она становится опаснее».

Для Нуньес это первый бой после рождения дочери. В сентябре-2020 Ансарофф родила девочку – ее назвали Рейган. В случае этой пары использовалось искусственное оплодотворение, но ни Нуньес, ни Ансафрофф не раскрывают детали.

Про дочь Нуньес говорила так:

«Иногда кажется, что Рейган – мой маленький напарник. Она ходит со мной в спортзал, но у нее свое расписание: кроватка, бутылочка. Ну, вы меня понимаете.

Когда Нина занята, я с ней сижу. Когда тренируюсь я, Нина сидит с Рейган».

После рождения дочери Нуньес много раз говорила, что теперь ее жизнь наполнилась смыслом. Всякий раз, когда ей предлагают бой, она сперва думает о жене и дочери, и только потом – о материальной выгоде.

Бой с Андерсон был титульным, что принесло Нуньес неплохой заработок. Пару месяцев назад она говорила, что не согласится на обычный бой, потому что так выше риск получить серьезную травму.

«Я стала уязвимее. Я теперь все время думаю о дочери, поэтому я стала разборчивее. Но теперь я стала опаснее. Иногда меня посещают мысли, что мне, маме Рейган, навредят – и она увидит это. Такие мысли делают меня опаснее».

В начале 2021-го ESPN сделали интервью с Нуньес, в котором она сказала: главная мечта – отпраздновать победу в октагоне вместе с Ансарофф и дочерью. Мечта исполнена.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Другие моменты из UFC 259:
Хабиб секундировал Махачева: напоил водой, подсказывал в углу, одобрил борьбу: «Молодец!»
Ян странно лишился титула чемпиона UFC: ударил коленом, когда это запрещено. Думал, что тот был на корточках
Стерлинг пропустил удар, когда касался пола тремя точками – поэтому Яна забанили. Это правило бесит даже Уайта
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Аманда Нуньес
#UFC 259
#MMA
#Нина Ансарофф