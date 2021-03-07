Чемпионка UFC отпраздновала победу вместе с женой и дочерью. Говорит: «Львица с ребенком еще опаснее»
Аманда Нуньес побила Меган Андерсон на UFC 259 – ей понадобилось всего 2 минуты, чтобы перевести бой в партер и провести мощнейший болевой. Так Нуньес защитила титул чемпионки UFC в полулегком весе.
Эту победу Нуньес отпраздновала вместе с женой Ниной Ансарофф и дочерью. Об истории любви Нуньес и Ансарофф мы рассказывали здесь:
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После победы Нуньес сказала: «Львица всегда сильна. Но, когда у нее появляется ребенок, она становится опаснее».
Для Нуньес это первый бой после рождения дочери. В сентябре-2020 Ансарофф родила девочку – ее назвали Рейган. В случае этой пары использовалось искусственное оплодотворение, но ни Нуньес, ни Ансафрофф не раскрывают детали.
Про дочь Нуньес говорила так:
«Иногда кажется, что Рейган – мой маленький напарник. Она ходит со мной в спортзал, но у нее свое расписание: кроватка, бутылочка. Ну, вы меня понимаете.
Когда Нина занята, я с ней сижу. Когда тренируюсь я, Нина сидит с Рейган».
После рождения дочери Нуньес много раз говорила, что теперь ее жизнь наполнилась смыслом. Всякий раз, когда ей предлагают бой, она сперва думает о жене и дочери, и только потом – о материальной выгоде.
Бой с Андерсон был титульным, что принесло Нуньес неплохой заработок. Пару месяцев назад она говорила, что не согласится на обычный бой, потому что так выше риск получить серьезную травму.
«Я стала уязвимее. Я теперь все время думаю о дочери, поэтому я стала разборчивее. Но теперь я стала опаснее. Иногда меня посещают мысли, что мне, маме Рейган, навредят – и она увидит это. Такие мысли делают меня опаснее».
В начале 2021-го ESPN сделали интервью с Нуньес, в котором она сказала: главная мечта – отпраздновать победу в октагоне вместе с Ансарофф и дочерью. Мечта исполнена.