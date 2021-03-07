Стерлинг пропустил удар, когда касался пола тремя точками – поэтому Яна забанили. Это правило бесит даже Уайта

Почему за такой удар Ян получил дисквалификацию?

В UFC не запрещены удары коленом в голову. Даже сам Стерлинг несколько раз мощно пробивал так Яну в прыжке. Но здесь важна другая деталь – запрещено бить коленом в голову соперника, если он сбит с ног.

Пара моментов:

Спортсмен получает дисквалификацию за удар сопернику коленом, если тот «заземлен». То есть у него больше двух базовых точек (стопы) опоры. В момент удара Стерлинг касался пола стопами и правым коленом.

Сбитый соперник автоматически и неосознанно снижает уровень защиты. Фактически ему прилетает удар с полной силы и без всяких препятствий. Это не только выбивает его из боя, но может нанести серьезный вред здоровью.

Если бы Алджамейн Стерлинг поднялся, то Ян просто отделался штрафным очком. Но Стерлингу даже помогали встать. В этом случае дисквалификация Яна – абсолютно логичный исход.

Кстати, босс UFC Дэйна Уайт не очень любит это правило. Он говорит, что собирается изменить его:

«Удары коленом в голову вообще-то запрещены, когда соперник сбит. Но я думаю, что наши бойцы должны их использовать. Просто некоторые иногда борзеют и специально кладут все свои точки на землю, чтобы их не могли бить. Черт, я хочу изменить это правило, но только когда общество перестанет бояться ударов коленом».