Стерлинг пропустил удар, когда касался пола тремя точками – поэтому Яна забанили. Это правило бесит даже Уайта
Петр Ян доминировал почти весь бой против Алджамейна Стерлинга, но все закончилось после его запрещенного удара. Когда Стерлинг сидел на корточках, тот мощно пробил коленом ему в голову.
Итог: дисквалификация Яна, пояс забрал Стерлинг.
Почему за такой удар Ян получил дисквалификацию?
В UFC не запрещены удары коленом в голову. Даже сам Стерлинг несколько раз мощно пробивал так Яну в прыжке. Но здесь важна другая деталь – запрещено бить коленом в голову соперника, если он сбит с ног.
Пара моментов:
- Спортсмен получает дисквалификацию за удар сопернику коленом, если тот «заземлен». То есть у него больше двух базовых точек (стопы) опоры. В момент удара Стерлинг касался пола стопами и правым коленом.
- Сбитый соперник автоматически и неосознанно снижает уровень защиты. Фактически ему прилетает удар с полной силы и без всяких препятствий. Это не только выбивает его из боя, но может нанести серьезный вред здоровью.
- Если бы Алджамейн Стерлинг поднялся, то Ян просто отделался штрафным очком. Но Стерлингу даже помогали встать. В этом случае дисквалификация Яна – абсолютно логичный исход.
Кстати, босс UFC Дэйна Уайт не очень любит это правило. Он говорит, что собирается изменить его:
«Удары коленом в голову вообще-то запрещены, когда соперник сбит. Но я думаю, что наши бойцы должны их использовать. Просто некоторые иногда борзеют и специально кладут все свои точки на землю, чтобы их не могли бить. Черт, я хочу изменить это правило, но только когда общество перестанет бояться ударов коленом».
Ян ошибся из-за команды, которая подсказала неправильно. Это подтвердил Хабиб
Кажется, все из-за угла Яна. Это подтвердили сразу несколько источников.
Джо Роган, интервьюируя Стерлинга, сказал: «Мне сказали, что Ян нанес этот нелегальный удар после того, как ему дали совет его же угловые».
Еще эту информацию подтвердил Хабиб, когда его спросили, ошибочно ли угол Яна подсказал ему.
Ошибку признал и Петр Ян:
«Перед боем рефери много внимания уделял положению рук, когда боец находится на земле. Я был слишком сосредоточен на его руках и забыл о его ногах. Очевидно, что я не хотел делать запрещенный удар. Надеюсь на скорый реванш».
В твиттере Ян извинился перед Стерлингом и пожелал ему скорейшего выздоровления.