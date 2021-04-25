Отец Усмана отсидел 10 лет в тюрьме, а теперь впервые пришел на бой сына. И получил от него пояс UFC
Камару Усман нокаутировал Хорхе Масвидаля на турнире UFC 261. Важная история вокруг этого боя – победная серия Усмана. Он провел в UFC 14 боев, победил во всех, сделал рекорды по длительности победной серии. Единственное поражение в карьере Усмана было еще в 2013 году – на турнире, который никак не связан с UFC.
Усман переживал все эти победы без отца, но теперь он оказался рядом. Когда Усман праздновал победу над Масвидалем, Мухаммед Усман его обнимал. Усман передал ему чемпионский пояс, а потом сказал: «Это потрясающе. Вся моя семья наконец-то тут. Хочу, чтобы он испытал это, особенно перед такой толпой. Почувствовал эту энергию».
На этом видео отец стоит с поясом рядом с Усманом, который дает интервью после боя:
Мухаммед Усман иммигрировал в США из Нигерии еще в 1989 году. В 1996-м получил гражданство, занялся бизнесом. Даже получал награду Республиканского национального комитета за предпринимательские успехи. Потом Усман основал две компании скорой помощи. В Нигерии он работал фармацевтом, но медицинского опыта в США не имел.
The Body Look рассказывал историю дела против Мухаммеда Усмана. Камару Усман говорил об этом в подкасте у Джо Рогана. Обвинение строилось на фальсифицированных ведомостях. Задача бизнеса Мухаммеда Усмана – перевозка пациентов на процедуры. Фальсификация строилась на том, что нескольких пациентов перевозили на одной машине.
По документам для каждого из них проводилась разная поездка. Обвинение доказывало, что Мухаммед Усман участвовал в этих схемах и постоянно расширял клиентскую базу. Его компании First Choice EMS и Royal Ambulance заработали около 1,3 миллиона долларов необоснованными платежами от государственных программ.
Мухаммед Усман получил 15 лет тюрьмы, его партнеры – по пять лет. Они признали себя виновными, а Усман отказался от этого соглашения. Сразу добавилось обвинение еще по нескольким статьям – и ни по одной у Усмана не было оправдания. Он сел в 2009 году, а освободился досрочно только в феврале 2020-го.
Камару Усман все это время не забывал отца. Приходил к нему на встречи, они общались через стекло. С этим связан и старт профессиональной карьеры Камару Усмана. В момент ареста Усман выиграл студенческий чемпионат по борьбе. Потом пришел к отцу и попросил разрешения на переход в профессионалы.
Камару Усман вспоминал: «Переживал тяжелые времена. Я даже плакал из-за некоторых вещей. Конечно, отец мне нужен, но я никогда не зависел от него. Я не считался ребенком, который мог бы сказать: «Мой отец не любит меня, потому что он не пришел на мое соревнование по борьбе». Я знал, кем был мой отец. И знал, что он любит меня».
Когда отец еще находился в тюрьме, Усман договаривался с Дэйной Уайтом. Он хотел, чтобы у отца была возможность увидеть его бои. Для этого просил Уайта делать их доступными на бесплатном канале. Обычно Уайт соглашался. Сам Усман дрался в UFC в том числе и ради отца. Не верил в его виновность и показывал, какой у него великий сын.
В декабре 2019-го Усман провел последний бой во время тюремного заключения отца. Он добавил ему социальной значимости: пообещал выплеснуть на Ковингтона гнев каждого иммигранта в США. Тогда Усман победил техническим нокаутом. Сейчас Ковингтон снова будет его соперником – уже в реванше. Дэйна Уайт подтвердил это на пресс-конференции.
Усман нокаутировал Масвидаля на турнире UFC 261. Он идет на рекордной серии из 14 побед подряд