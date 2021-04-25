Отец Усмана отсидел 10 лет в тюрьме, а теперь впервые пришел на бой сына. И получил от него пояс UFC

Камару Усман нокаутировал Хорхе Масвидаля на турнире UFC 261. Важная история вокруг этого боя – победная серия Усмана. Он провел в UFC 14 боев, победил во всех, сделал рекорды по длительности победной серии. Единственное поражение в карьере Усмана было еще в 2013 году – на турнире, который никак не связан с UFC.

Усман переживал все эти победы без отца, но теперь он оказался рядом. Когда Усман праздновал победу над Масвидалем, Мухаммед Усман его обнимал. Усман передал ему чемпионский пояс, а потом сказал: «Это потрясающе. Вся моя семья наконец-то тут. Хочу, чтобы он испытал это, особенно перед такой толпой. Почувствовал эту энергию».

На этом видео отец стоит с поясом рядом с Усманом, который дает интервью после боя: