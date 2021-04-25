Усман нокаутировал Масвидаля на турнире UFC 261. Он идет на рекордной серии из 14 побед подряд

Камару Усман нокаутировал Хорхе Масвидаля во втором раунде боя на турнире UFC 261.

Усман четыре раза защищал титул в полусреднем весе UFC. 11 июля 2020 года он уже побеждал Масвидаля. В тот день это было судейским решением.

Еще Усман победил в полусреднем весе 14 раз подряд. Так он превзошел достижение Жоржа Сен-Пьера. У того было 13 побед подряд в этом весе.

За карьеру в профессиональных боях Камару Усман теперь имеет 19 побед и одно поражение. Единственный раз он проигрывал в 2013 году на турнире CFA 11.