Камару Усман
UFC 261
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#Камару Усман #UFC #MMA #UFC 261

Усман нокаутировал Масвидаля на турнире UFC 261. Он идет на рекордной серии из 14 побед подряд

7 часов назад

Камару Усман нокаутировал Хорхе Масвидаля во втором раунде боя на турнире UFC 261.

Усман четыре раза защищал титул в полусреднем весе UFC. 11 июля 2020 года он уже побеждал Масвидаля. В тот день это было судейским решением.

Еще Усман победил в полусреднем весе 14 раз подряд. Так он превзошел достижение Жоржа Сен-Пьера. У того было 13 побед подряд в этом весе.

За карьеру в профессиональных боях Камару Усман теперь имеет 19 побед и одно поражение. Единственный раз он проигрывал в 2013 году на турнире CFA 11.

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