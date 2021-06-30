Артем Беседин

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
Беседин пропустит полгода. У него повреждение задней крестообразной связки и перелом мыщелков бедренной кости
#Артем Беседин
Все новости
Материалы
Важный форвард Украины Беседин забанен за допинг на год. Возможно, его подставили врачи
#Артем Беседин
Все материалы