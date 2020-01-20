Аршавин и чипсы – как простая реклама стала поп-культурным символом
Рекламу чипсов Lays с Аршавиным в начале прошлого десятилетия видели все. Это был 2010 год. К тому времени он проводил третий сезон в «Арсенале» и заключил контракт с компанией PepsiCo, в состав которой входят Lays.
Раньше Lays уже снимали ролик с Роналдиньо. Специально под российский рынок компания создала чипсы со вкусом белых грибов и придумала сюжет, где Роналдиньо должен был сказать несколько слов на русском языке. После выхода рекламы продажа улучшилась, поэтому эксперимент с футболистом повторили.
Аршавина взяли по очень простой логике: как самого известного русского футболиста и для Европы, и для самой России. Сюжет рекламы узнаваем: Аршавин тусуется с друзьями и вдруг получает посылку из России. Там шапка-ушанка, свитер и чипсы со вкусом малосольного огурца. Он радуется, пробует чипсы сам и угощает иностранцев – например, темнокожего парня, который уже надел ушанку с номером 23.
Реклама прошла по телевидению в начале 2011 года.
Вот что о тех съемках вспоминал креативный директор BBDO Moscow Михай Колибан: «Аршавин – не только хороший российский футболист, но и легкий в общении человек, и, к тому же, прекрасный актер. Он выдавал отличные актерские реакции на протяжении всех съемок, во всех сценах, и при этом был открыт для любых импровизаций».
Сам Аршавин тоже легко вспоминает те съемки, но жалуется на трудности другой кампании: «Чипсы приходилось есть, но, в принципе, немного, потому что они докладывались в одну и ту же упаковку. А вот «Пепси-колы» пришлось много выпить, и это было ужасно. Ее все время доливали, и она уже была без газа, а дело-то было в Африке. Теплая, без газа… Это было просто ужасно».
The Independent добывала инсайд, что гонорар Аршавина за эту рекламу – два миллиона евро.
Через год сборная России неожиданно не вышла из группы Евро-2012, а главным антигероем стал именно ее капитан. То, что Аршавин сделал за три тайма четыре голевые передачи – уже никого не волновало, после фразы депутату «Ваши ожидания – ваши проблемы» футболиста стали называть чипсоедом, вспоминая рекламу.
Из-за ухудшения имиджа игрока тем летом возникли слухи о возможном разрыве контракта Аршавина с PepsiCo. Писали, что Самуэль Это’О, который тогда играл за «Анжи», рассказывал в твиттере о предложении сниматься в рекламе вместо Аршавина. Сложно проверить, было ли так на самом деле, поскольку настоящий твиттер Это’О зарегистрирован в апреле 2013-го.
С тех пор Аршавина неизменно тролили и оскорбляли. Например, журналист Владимир Соловьев разливисто называл Аршавина мерзотой: «Почему люди, которые выступают в майках с надписью «Россия» имеют наглость говорить, что они никому ничего не должны? Выступайте тогда в футболках с надписью «Чипсы Лейс» или «Роман Широков - играю ради неизвестных спонсоров».
Поскольку единственный язык, который понимает эта мерзота – это язык денег, производитель чипсов в полном праве подать в суд на Аршавина. Потому что когда человек что-то рекламирует, он берет на себя обязательства».
С тех пор прошло больше семи лет, а Аршавина все равно иногда называют чипсоедом в комментариях и соцсетях. Хотя реклама по телевизору шла недолго.
Вот лишь один из рандомных примеров.
Даже в 2019 году ему (зачем-то) задавали вопрос про любимый вкус чипсов. «Сметана, наверно», – ответ Аршавина.
А еще была история в 2014 году – в статье газеты «Известия» было написано о закрытии Андреем Аршавиным и его партнером компании по торговле через специализированные автоматы. Статья называлась так: «Аршавин закрыл бизнес по автоматической продаже чипсов». Аршавин подал в суд на издание, заверив, что его компания никогда не продавала чипсы. Арбитражный суд Москвы отклонил иск.
Главный редактор «Гола» Роман Абрамов объясняет, почему это важно и зачем мы сделали этот материал по рекламе десятилетней давности:
«Аршавин был главным русским футболистом, уехал в Европу и вдруг оттуда затранслировал лубочный стереотип о русских: огурчики, свитер, посылка от бабушки. Это выглядело раздражительно – потом, когда карьера Аршавина затормозилась, чипсы стали удобной формой для выражения недовольства и разочарования.
Считалось, что Аршавин разленился и даже набрал лишний вес – ассоциация с чипсами все это удобно формулировала и объясняла. Безобидная реклама сдетонировала в устойчивый образ народного творчества».
Одним из немногих, кто тогда защищал Аршавина, был комментатор Георгий Черданцев: «Те, кто называют Аршавина чипсоедом, сами и есть чипсоеды. Это люди, которые, как правило, сидят на диване на попе ровно, смотрят телевизор и ненавидят все вокруг. А себя – в первую очередь. За то, что не могут поднять задницу с дивана, оторваться от чипсов и сделать свою жизнь лучше.
У Юрия Олеши есть замечательное произведение «Зависть», советую всем его прочитать. К сожалению, чувство зависти движет большинством людей на нашей планете. Для них Аршавин будет чипсоедом, а для меня останется одним из самых ярких футболистов своего поколения».