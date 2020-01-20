Аршавин и чипсы – как простая реклама стала поп-культурным символом

Рекламу чипсов Lays с Аршавиным в начале прошлого десятилетия видели все. Это был 2010 год. К тому времени он проводил третий сезон в «Арсенале» и заключил контракт с компанией PepsiCo, в состав которой входят Lays.

Раньше Lays уже снимали ролик с Роналдиньо. Специально под российский рынок компания создала чипсы со вкусом белых грибов и придумала сюжет, где Роналдиньо должен был сказать несколько слов на русском языке. После выхода рекламы продажа улучшилась, поэтому эксперимент с футболистом повторили.

Аршавина взяли по очень простой логике: как самого известного русского футболиста и для Европы, и для самой России. Сюжет рекламы узнаваем: Аршавин тусуется с друзьями и вдруг получает посылку из России. Там шапка-ушанка, свитер и чипсы со вкусом малосольного огурца. Он радуется, пробует чипсы сам и угощает иностранцев – например, темнокожего парня, который уже надел ушанку с номером 23.

Реклама прошла по телевидению в начале 2011 года.