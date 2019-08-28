баскетбол
Айсултан снял рекламу для Nike – 75 секунд стиля про любительский баскетбол
28 августа 2019, 13:27
Айсултан Сеитов – известный казахстанский режиссер и клипмейкер. Он делал работы для Скриптонита, L’One, Noize MC, Элджея, Ивана Дорн.
Он окончил Нью-Йоркскую академию кино. Ему 22 года. В 2018-м он снял клип для Jah Khalib на песню «Медина» – этот ролик стал самым дорогим в истории Казахстана. По словам Айсултана в интервью Юрию Дудю, на съемки было потрачено $60 тысяч, а участвовало более 500 человек.
Теперь он работает с американскими звездами – 21 Savage ft. J.Cole и Offset.
В конце августа Nike выпустил 75-секундный ролик, который снял Айсултан. Тема – баскетбольная Drew League.
- Drew League – любительская лига баскетбола, которая существует с 1973 года;
- Название – в честь школы имени Чарльза Дрю, в баскетбольном зале которой впервые прошел такой матч;
- Цель – объединить молодых игроков с улиц в команды, то есть, рассматривался как социально-спортивный проект;
- Начиналось с участия шести команд, теперь их более 20;
- Команды набираются исключительно по приглашениям;
- Многие известные игроки участвовали в матчах, например, Кобе Брайант, Леброн Джеймс, Демар Дерозан и остальные;
- В инстаграм-аккаунте лиги 436 тысяч подписчиков.
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