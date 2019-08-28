Айсултан снял рекламу для Nike – 75 секунд стиля про любительский баскетбол

Айсултан Сеитов – известный казахстанский режиссер и клипмейкер. Он делал работы для Скриптонита, L’One, Noize MC, Элджея, Ивана Дорн.

Он окончил Нью-Йоркскую академию кино. Ему 22 года. В 2018-м он снял клип для Jah Khalib на песню «Медина» – этот ролик стал самым дорогим в истории Казахстана. По словам Айсултана в интервью Юрию Дудю, на съемки было потрачено $60 тысяч, а участвовало более 500 человек.

Теперь он работает с американскими звездами – 21 Savage ft. J.Cole и Offset.

В конце августа Nike выпустил 75-секундный ролик, который снял Айсултан. Тема – баскетбольная Drew League.