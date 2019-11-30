Учимся рекламе у НХЛ: после удаления игрока показали видео, как он за две минуты успевает сгонять за кофе

Dunkin Donuts сотрудничают с НХЛ с 2016 года. Любопытно, что после подписания соглашения именно игроки «Нью Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз» стали лицами рекламной компании бренда.

Само рекламное видео записали еще в начале 2019-го года, но в этом матче впервые его использовали одновременно с реальным удалением Пастрняка. Ниже – полная версия.