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Давид Пастрняк
Бостон (х)
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#НХЛ #Хоккей #Давид Пастрняк #Бостон (х)

Учимся рекламе у НХЛ: после удаления игрока показали видео, как он за две минуты успевает сгонять за кофе

30 ноября 2019, 00:01

В матче НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз» произошел любопытный момент: в момент удаления чешского хоккеиста Давида Пастрняка экран разделили на две части, где на одной показали, как он садится на штрафную скамью во время матча, а на другой – рекламный ролик, где удаленный Пастрняк в униформе покупает кофе в кафе Dunkin Donuts. Два видео оказались настолько похожими, что вызвали замешательство у комментаторов.

Dunkin Donuts сотрудничают с НХЛ с 2016 года. Любопытно, что после подписания соглашения именно игроки «Нью Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз» стали лицами рекламной компании бренда.

Само рекламное видео записали еще в начале 2019-го года, но в этом матче впервые его использовали одновременно с реальным удалением Пастрняка. Ниже – полная версия.

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