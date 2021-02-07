Андрей Аршавин

Дата рождения
29 мая 1981 г.
Достижения
Победитель Кубка и Суперкубка УЕФА (2008)
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Футбол
«Ливерпуль» пропустил четыре гола на «Энфилде» впервые с 2009 года. Тогда Аршавин сделал покер
#Ливерпуль
Футбол
Аршавин получил новую должность в «Зените»
#Андрей Аршавин
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Футбол
«4 R S H A V I N», – «Арсенал» вспомнил о покере Аршавина на «Энфилде». Событию – 11 лет
#Андрей Аршавин
Футбол
«Бесплатная доставка». Аршавин помог болельщикам «Зенита»
#Андрей Аршавин