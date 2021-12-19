Андрей Аршавин

Дата рождения
29 мая 1981 г.
Достижения
Победитель Кубка и Суперкубка УЕФА (2008)
Лента
Материалы
Новости
Сын Аршавина учится в «Спартаке» и вывел игрока на матч против «Зенита» – Аршавин работает в «Зените» и смотрел это в ТВ-студии
#Андрей Аршавин
Аршавин съездил в Норильск, прокатился на БелАЗе, а потом забил гол на 8 млн просмотров. Да, это все произошло в реальности
#Андрей Аршавин
«Это самый долгий момент его пребывания в Лиге чемпионов?» Аршавин случайно опять прославился на весь мир из-за провальной жеребьевки УЕФА
#Андрей Аршавин
Аршавин троллит сотрудников «Зенита»: предлагает в меню тараканов и пишет сценарий фильма, где на «Энфилде» было пять голов
#Зенит
Первый «Золотой мяч» Роналду. В топ-6 попал Аршавин, а «Ливерпуль» заранее заказал под Торреса частный самолет и вечеринку
#Криштиану Роналду
«Арсенал» уволил маскота из-за экономии. Он проработал 27 лет и ради матча даже пропустил свадьбу брата
1
#Арсенал
1
Насвай в тюбике, капельницы, договорняки, внук Назарбаева. Как устроен футбол Казахстана изнутри
3
#чемпионат Казахстана
3
50 небанальных фактов об Аршавине
4
#Андрей Аршавин
4
Аршавин, Мостовой и другие продвигали фонд, который теперь проверяет прокуратора. Возможно, это финансовая пирамида
#Андрей Аршавин
Черышев + еще 3 русских, которые забивали в плей-офф ЛЧ за иностранные клубы
#Денис Черышев
Аршавин и чипсы – как простая реклама стала поп-культурным символом
#Андрей Аршавин
Та самая история с кальяном: наши футболисты курили, выпивали и разошлись под утро. Или это ложь?
#Россия
«В жизни без страданий толку не бывает». Арсен Венгер дал интервью «Медузе»
#Арсен Венгер
10 лет покеру Аршавина на «Энфилде». Сегодня его вспоминают во всем мире
#Андрей Аршавин
#Андрей Аршавин
Все ругали Z+ за мат и жесткость. Теперь его превратили в шоу для детей
#Z+