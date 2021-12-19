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Футболисты
Андрей Аршавин
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Андрей Аршавин
Дата рождения
29 мая 1981 г.
Достижения
Победитель Кубка и Суперкубка УЕФА (2008)
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Новости
Сын Аршавина учится в «Спартаке» и вывел игрока на матч против «Зенита» – Аршавин работает в «Зените» и смотрел это в ТВ-студии
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