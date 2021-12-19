Андрей Аршавин
РФС
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#Андрей Аршавин #РФС

Аршавин съездил в Норильск, прокатился на БелАЗе, а потом забил гол на 8 млн просмотров. Да, это все произошло в реальности

вчера, 23:10
Илья Егоров

16 декабря Андрей Аршавин прилетел в Норильск в рамках акции РФС. Вместе с Аршавиным туда приехали Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Дмитрий Сычев, Владимир Быстров и Руслан Пименов. В рамках этой акции звезды футбола:

  • Прочитали лекции школьникам.
  • Покатались на БелАЗе.
  • Спустились в шахту рудника «Комсомольский»
  • Потом сыграли несколько матчей в местном спорткомплексе.

Вот Аршавин, прокатившийся на БелАЗе:

официальный сайт РФС

А вот за это он попал во все футбольные тренды. Аршавин, исполняя штрафной, подошел к мячу и носком перекинул его в ворота. Конечно, же момент залетел в аккаунт 433. Там уже больше 8 млн просмотров:

«Будто опять посмотрел «Довод» Нолана». Как иностранные подписчики инстаграма 433 реагируют на видео про русский футбол

В соцсетях сборной появился тот же момент, снятый с двух разных ракурсов.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Формула 1», «Арсенал» и биографии.
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