Андрей Аршавин
РФС
Аршавин съездил в Норильск, прокатился на БелАЗе, а потом забил гол на 8 млн просмотров. Да, это все произошло в реальности
вчера, 23:10
16 декабря Андрей Аршавин прилетел в Норильск в рамках акции РФС. Вместе с Аршавиным туда приехали Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Дмитрий Сычев, Владимир Быстров и Руслан Пименов. В рамках этой акции звезды футбола:
- Прочитали лекции школьникам.
- Покатались на БелАЗе.
- Спустились в шахту рудника «Комсомольский»
- Потом сыграли несколько матчей в местном спорткомплексе.
Вот Аршавин, прокатившийся на БелАЗе:
А вот за это он попал во все футбольные тренды. Аршавин, исполняя штрафной, подошел к мячу и носком перекинул его в ворота. Конечно, же момент залетел в аккаунт 433. Там уже больше 8 млн просмотров:
«Будто опять посмотрел «Довод» Нолана». Как иностранные подписчики инстаграма 433 реагируют на видео про русский футбол
В соцсетях сборной появился тот же момент, снятый с двух разных ракурсов.
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