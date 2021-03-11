«Будто опять посмотрел «Довод» Нолана». Как иностранные подписчики инстаграма 433 реагируют на видео про русский футбол

433 – главный инстаграм мира о футболе (35 млн подписчиков). Уже давно с ним сотрудничает РПЛ, поэтому там регулярно появляются видео из России. И почти всегда реакция иностранных зрителей на них – смесь из удивления, непонимания и восхищения.

Главный футбольный инстаграм планеты: он важнее любого издания, попасть туда хотят топ-игроки. Теперь с ним дружит РПЛ (да-да)

В этом посте мы собрали лучшие, характерные или просто веселые комменты иностранцев под видео о русском колорите.

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