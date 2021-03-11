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«Будто опять посмотрел «Довод» Нолана». Как иностранные подписчики инстаграма 433 реагируют на видео про русский футбол
7 часов назад
433 – главный инстаграм мира о футболе (35 млн подписчиков). Уже давно с ним сотрудничает РПЛ, поэтому там регулярно появляются видео из России. И почти всегда реакция иностранных зрителей на них – смесь из удивления, непонимания и восхищения.
Главный футбольный инстаграм планеты: он важнее любого издания, попасть туда хотят топ-игроки. Теперь с ним дружит РПЛ (да-да)
В этом посте мы собрали лучшие, характерные или просто веселые комменты иностранцев под видео о русском колорите.
«Они играют на навозе?». Уже великий гол Макарова «Зениту» на жутком поле в Казани
- «Это поле – замерзшая тундра».
- «Они играют на навозе?»
- «Вот она – лига фермеров!»
- «На том поле война велась? Что происходит?»
- «Это поле для картошки?»
- «Ответственные за газон сидят на карантине».
- «Просто интересно, а куда уводят коров, когда начинается матч?»
- «Не пойму, что хуже: защита «Зенита» или поле?»
- «Это тот Макаров из Call of Duty?»
- «Потрясающий гол в сложных условиях. Какой проход и завершение! Только чистые эмоции».
«Разбирается в футболе лучше, чем Гари Невилл». Хабиб вспоминает победителей Лиги чемпионов
- «Разбирается в футболе лучше, чем Гари Невилл».
- «Подтвердил, что нет никаких повреждений мозга – ведь получил ноль ударов за 29 боев!»
- «А он может научить «Барселону» тренировать?»
- «Я бы побоялся поправить его».
- «Википедия!»
- «Посмотрите, как парень напуган, что Хабиб держит руку на его плече!»
«Почему по-русски это реально звучит как запуск ракеты?» Глушаков – похороны
- «Что такое АМК?»
- « - Папа, а кто такой алкоголик? - Вот видишь четыре дерева? Алкоголик бы увидел восемь. - Но тут только два дерева».
- «НАСА, это вы?»
- «Удар быстрее моего отца, который вернулся, когда узнал, что я выиграл в лотерею».
- «Почему по-русски это реально звучит как запуск ракеты?»
- «Один я, кто ржет над этим АМК?»
«А в России футбол – спорт №1?» Влашич хотел схитрить, но попал по угловому флажку
- «Угловой в матче «Ливерпуль» – «Барса» для бедных»
- «А в России футбол – спорт №1?»
- «Тот момент, когда русскому перед выходом на поле не вкололи допинг»
- «***, найшли шо показувати! Он в УПЛ такі банки клипают шо ппц! На прикладі матч Колос-Рух голо на 90+6 забив Кухаревич».
«Иногда я хочу пожить в России». Крутая комбинация от «Спартака» эпохи Карреры
«Я смотрю это снова и снова. Снова и снова». Русский космос от Евгения Чернова
- «Русский Пуйоль!»
- «Будто опять посмотрел «Довод» Нолана».
- «Звучит как ложь, но это правда».
- «Это игра Rocket League?»
- «Фейковая Премьер-лига».
- «Я смотрю это снова и снова. Снова и снова».
«Лучший способ подхватить коронавирус». Футболисты «Рубина» играют в очень странный футбол
- «Лучший способ подхватить коронавирус».
- «Ковидбол».
- «А почему все без масок? Что происходит?»
- «Команда в этой игре оказалась расистской».
- «Просто представь, что кто-то перед игрой не почистил зубы».
«Сколько РПЛ платит, чтобы эту лигу фермеров здесь постили?» Грандиозный пас Евсеева
- «Mother Russia!»
- «Переходи в «Бешикташ» (шутка в английском названии – Besiktas)
- «А я начал смотреть РПЛ, когда это еще не было мейнстримом».
- «Сколько РПЛ платит, чтобы эту лигу фермеров здесь постили?»
- «Техника приема мяча лучше, чем у Лукаку».
- «Это же президент Путин?»
- «У Путина новая работа?»
- «Владимир Яшин-Путин».
- «Что тут забыл президент России? Отличный сейв!»
- «Вау! Как парни в желтом после года синхронизировались».
- «Худшая защита, которую я видел в своей жизни».
- «Почему я раньше не знал о Мирзове?»
- «Какой-то глюк. Как в «Матрице».
«У судьи взгляд в духе: «Я что, шутка для тебя?» Подача Малкома, попадание в судью и голливудский отыгрыш от него
- «В АПЛ за такое Малкому бы дали красную».
- «Как много Малком поставил, что он даже решил бить судью?»
- «Как только Малком уехал в Россию, то сразу разучился пасовать».
- «У судьи взгляд в духе: «Я что, шутка для тебя?»
- «За такое надо давать две красные карточки».
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