433
РПЛ
соцсети
Поделиться:
Комментарии:
0
#433 #РПЛ #соцсети

«Будто опять посмотрел «Довод» Нолана». Как иностранные подписчики инстаграма 433 реагируют на видео про русский футбол

7 часов назад

433 – главный инстаграм мира о футболе (35 млн подписчиков). Уже давно с ним сотрудничает РПЛ, поэтому там регулярно появляются видео из России. И почти всегда реакция иностранных зрителей на них – смесь из удивления, непонимания и восхищения.

Главный футбольный инстаграм планеты: он важнее любого издания, попасть туда хотят топ-игроки. Теперь с ним дружит РПЛ (да-да)

В этом посте мы собрали лучшие, характерные или просто веселые комменты иностранцев под видео о русском колорите.

«Они играют на навозе?». Уже великий гол Макарова «Зениту» на жутком поле в Казани

  • «Это поле – замерзшая тундра».
  • «Они играют на навозе?»
  • «Вот она – лига фермеров!»
  • «На том поле война велась? Что происходит?»
  • «Это поле для картошки?»
  • «Ответственные за газон сидят на карантине».
  • «Просто интересно, а куда уводят коров, когда начинается матч?»
  • «Не пойму, что хуже: защита «Зенита» или поле?»
  • «Это тот Макаров из Call of Duty?»
  • «Потрясающий гол в сложных условиях. Какой проход и завершение! Только чистые эмоции».

«Разбирается в футболе лучше, чем Гари Невилл». Хабиб вспоминает победителей Лиги чемпионов

  • «Разбирается в футболе лучше, чем Гари Невилл».
  • «Подтвердил, что нет никаких повреждений мозга – ведь получил ноль ударов за 29 боев!»
  • «А он может научить «Барселону» тренировать?»
  • «Я бы побоялся поправить его».
  • «Википедия!»
  • «Посмотрите, как парень напуган, что Хабиб держит руку на его плече!»

«Почему по-русски это реально звучит как запуск ракеты?» Глушаков – похороны

  • «Что такое АМК?»
  • « - Папа, а кто такой алкоголик? - Вот видишь четыре дерева? Алкоголик бы увидел восемь. - Но тут только два дерева».
  • «НАСА, это вы?»
  • «Удар быстрее моего отца, который вернулся, когда узнал, что я выиграл в лотерею».
  • «Почему по-русски это реально звучит как запуск ракеты?»
  • «Один я, кто ржет над этим АМК?»

«А в России футбол – спорт №1?» Влашич хотел схитрить, но попал по угловому флажку

  • «Угловой в матче «Ливерпуль» – «Барса» для бедных»
  • «А в России футбол – спорт №1?»
  • «Тот момент, когда русскому перед выходом на поле не вкололи допинг»
  • «***, найшли шо показувати! Он в УПЛ такі банки клипают шо ппц! На прикладі матч Колос-Рух голо на 90+6 забив Кухаревич».

«Иногда я хочу пожить в России». Крутая комбинация от «Спартака» эпохи Карреры

  • «РПЛ – недооцененная лига».
  • «Этот гол > «Барса» в 2011-м».
  • «Иногда я хочу пожить в России. Нравится смотреть на этих фанатов».
  • «Почему этой лиги нет в FIFA

«Я смотрю это снова и снова. Снова и снова». Русский космос от Евгения Чернова

  • «Русский Пуйоль!»
  • «Будто опять посмотрел «Довод» Нолана».
  • «Звучит как ложь, но это правда».
  • «Это игра Rocket League?»
  • «Фейковая Премьер-лига».
  • «Я смотрю это снова и снова. Снова и снова».

«Лучший способ подхватить коронавирус». Футболисты «Рубина» играют в очень странный футбол

  • «Лучший способ подхватить коронавирус».
  • «Ковидбол».
  • «А почему все без масок? Что происходит?»
  • «Команда в этой игре оказалась расистской».
  • «Просто представь, что кто-то перед игрой не почистил зубы».

«Сколько РПЛ платит, чтобы эту лигу фермеров здесь постили?» Грандиозный пас Евсеева

  • «Mother Russia!»
  • «Переходи в «Бешикташ» (шутка в английском названии – Besiktas)
  • «А я начал смотреть РПЛ, когда это еще не было мейнстримом».
  • «Сколько РПЛ платит, чтобы эту лигу фермеров здесь постили?»
  • «Техника приема мяча лучше, чем у Лукаку».

Топ-сейв Рыжикова (или Путина?)

  • «Это же президент Путин?»
  • «У Путина новая работа?»
  • «Владимир Яшин-Путин».
  • «Что тут забыл президент России? Отличный сейв!»

«Худшая защита, которую я видел в своей жизни». Мирзов забивает в стиле Месси

  • «Вау! Как парни в желтом после года синхронизировались».
  • «Худшая защита, которую я видел в своей жизни».
  • «Почему я раньше не знал о Мирзове?»
  • «Какой-то глюк. Как в «Матрице».

«У судьи взгляд в духе: «Я что, шутка для тебя?» Подача Малкома, попадание в судью и голливудский отыгрыш от него

  • «В АПЛ за такое Малкому бы дали красную».
  • «Как много Малком поставил, что он даже решил бить судью?»
  • «Как только Малком уехал в Россию, то сразу разучился пасовать».
  • «У судьи взгляд в духе: «Я что, шутка для тебя?»
  • «За такое надо давать две красные карточки».
Автор:
Дмитрий Проскурин
Еще по теме
Звезда «Амкала» сыграл за клуб РПЛ и хочет в 27 лет стать профи. Большой разговор про волнение, мечту и где блогеры > русские клубы
Русский комментатор спас унылый матч Италии – рассказывая рецепты пельменей и доширака. Он сам объясняет «Голу», как это придумал
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#433
#РПЛ
#соцсети