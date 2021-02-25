Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
Зимнее трансферное окно закрывается в России. Громких трансферов привычно мало – возвращение Промеса и Рондона, молодой Бохинен, опытный Пабло из Лиги 1, уход из «Ахмата» девять лет игравшего там Олега Иванова.
Зато теперь РПЛ существенно расширяет географию. Очень интересен список стран, граждане которых прибыли в наш чемпионат именно этой зимой. В списке – те, кто не выступал в этом сезоне в России. Поэтому в нем, например, не считается арендованный у «Ростова» македонец Тошевски.
Здесь только игроки, которые сейчас прибыли в Россию из других стран.
🇳🇱 «Спартак» вернул Квинси Промеса и затратил меньше миллиона на Йоррита Хендрикса. Единственные приобретения клуба за перерыв – два голландца.
Промес два раза ушел из «Аякса» со скандалом. Сейчас – поножовщина, раньше – бесил всех в клубе
🇳🇴 21-летний норвежец Эмил Бохинен будет играть за ЦСКА. Контракт на 4,5 года, цена – полтора миллиона евро.
🇸🇪 Еще один северянин – центральный защитник Филип Дагерсталь. Швед бесплатно перешел из «Норрчепинга» в «Химки» и подписал контракт на 2,5 года.
🇦🇹 Мориц Бауэр уже играл в РПЛ за «Рубин». Теперь австриец перешел из «Селтика» в «Уфу» на полгода на правах аренды.
🇽🇰 В «Урале» появился представитель Косово – Илдрен Ибрахимай. Правый полузащитник достался клубу бесплатно, покинув «Викинг».
🇷🇴 «Ахмат» оформил трансфер румынского форварда Габриэла Янку из «Вииторула» – контракт на 3,5 года, цена – полмиллиона евро.
🇸🇰 Еще одно усиление атаки «Ахмата» – словацкий нападающий Ладислав Альмаси, который раньше играл за «Ружомберок». До конца сезона будет играть на правах аренды.
🇺🇦 Родион Сямук – украинец, хотя всю жизнь играл в Белоруссии и получил белорусское гражданство. «Тамбов» бесплатно подписал вратаря из жодинского «Торпедо».
🇧🇾 Белорусский левый полузащитник Дмитрий Герман перешел в «Тамбов» из латвийского клуба «Ноа Юрмала». Здесь же – Иван Маевский из «Ротора», он тоже пришел бесплатно, только из «Астаны».
🇰🇿 Всего в «Ротор» из «Астаны» перебралось четыре игрока. Три из них – казахстанцы: левый защитник Дмитрий Шомко, опорник Юрий Логвиненко и нападающий Алексей Щеткин. Все пришли бесплатно.
🇬🇪 Гиорги Арабидзе тоже перешел в «Ротор». Грузинский правый вингер арендован на полгода у «Насьонала».
🇨🇲 Теперь Африка. Приобретение «Краснодара» – камерунец Амбруаз Ойонго. Он прилетел из «Монпелье» на правах аренды до конца сезона и закроет позицию левого защитника. Ойонго – победитель Кубка Африки-2017.
🇨🇮 Вернулся в Россию ивуарийский форвард Сенин Себаи – раньше играл в «Балтике» и «Тамбове». Теперь – форвард «Химок», бесплатно перешедший из «Тобола».
🇬🇲 Форвард Али Соу арендован «Ростовом» до конца сезона из софийского ЦСКА. Соу – первый гамбиец, сыгравший в Серии А.
🇧🇮 Совсем экзотика – парень из Бурунди. Парфе Бизоза подписал 3,5-летний контракт с «Уфой», которая заплатила за него «Олесунну» 200 тысяч евро. Играл всю жизнь в Норвегии (есть и паспорт этой страны), но вызывался в сборную Бурунди.
🇧🇷 Южная Америка. В «Локомотив» из Лиги 1 прибыл бразильский центральный защитник Пабло за 2,5 миллиона. В первой же игре он забил «Тамбову» в Кубке.
🇻🇪 Колумбиец тоже приехал – это Саломон Рондон. Он арендован ЦСКА до конца сезона из китайского «Далянь Ифан».
🇯🇵 И Азия. Для японца Мицуки Сайто переход в «Рубин» – первый зарубежный опыт. Атакующий полузащитник «Шонана» арендован сроком на полтора года.