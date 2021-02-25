Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди

🇳🇱 «Спартак» вернул Квинси Промеса и затратил меньше миллиона на Йоррита Хендрикса. Единственные приобретения клуба за перерыв – два голландца.

Промес два раза ушел из «Аякса» со скандалом. Сейчас – поножовщина, раньше – бесил всех в клубе

🇳🇴 21-летний норвежец Эмил Бохинен будет играть за ЦСКА. Контракт на 4,5 года, цена – полтора миллиона евро.

🇸🇪 Еще один северянин – центральный защитник Филип Дагерсталь. Швед бесплатно перешел из «Норрчепинга» в «Химки» и подписал контракт на 2,5 года.

🇦🇹 Мориц Бауэр уже играл в РПЛ за «Рубин». Теперь австриец перешел из «Селтика» в «Уфу» на полгода на правах аренды.

🇽🇰 В «Урале» появился представитель Косово – Илдрен Ибрахимай. Правый полузащитник достался клубу бесплатно, покинув «Викинг».

🇷🇴 «Ахмат» оформил трансфер румынского форварда Габриэла Янку из «Вииторула» – контракт на 3,5 года, цена – полмиллиона евро.

🇸🇰 Еще одно усиление атаки «Ахмата» – словацкий нападающий Ладислав Альмаси, который раньше играл за «Ружомберок». До конца сезона будет играть на правах аренды.

🇺🇦 Родион Сямук – украинец, хотя всю жизнь играл в Белоруссии и получил белорусское гражданство. «Тамбов» бесплатно подписал вратаря из жодинского «Торпедо».

🇧🇾 Белорусский левый полузащитник Дмитрий Герман перешел в «Тамбов» из латвийского клуба «Ноа Юрмала». Здесь же – Иван Маевский из «Ротора», он тоже пришел бесплатно, только из «Астаны».

🇰🇿 Всего в «Ротор» из «Астаны» перебралось четыре игрока. Три из них – казахстанцы: левый защитник Дмитрий Шомко, опорник Юрий Логвиненко и нападающий Алексей Щеткин. Все пришли бесплатно.

🇬🇪 Гиорги Арабидзе тоже перешел в «Ротор». Грузинский правый вингер арендован на полгода у «Насьонала».