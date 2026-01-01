Эмиль Бохинен

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
ЦСКА победил «Крылья Советов» и выиграл впервые за пять матчей. Бохинен забил дебютный гол в РПЛ
#РПЛ
Футбол
ЦСКА подписал Бохинена и Рондона
#ЦСКА
Все новости
Материалы
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
Все материалы