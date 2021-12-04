РПЛ
Эмиль Бохинен
ЦСКА
Крылья Советов
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#РПЛ #ЦСКА #Крылья Советов #Эмиль Бохинен

ЦСКА победил «Крылья Советов» и выиграл впервые за пять матчей. Бохинен забил дебютный гол в РПЛ

4 часа назад
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Бохинен 75
  • На 20-й минуте болельщики «Крыльев Советов» и ЦСКА ушли с фанатских секторов. Это акция против массовых задержаний болельщиков.
  • В этом сезоне ЦСКА забил в первых таймах шесть голов. Меньше только у «Урала» (пять), «Уфы» (четыре) и «Химок» (четыре).
  • ЦСКА не побеждал в четырех предыдущих матчах (три поражения + ничья), «Крылья Советов» не проигрывали четыре предыдущих матча (две победы + две ничьих).
  • Эмиль Бохинен забил через четыре минуты после выхода на замену. Это его первый гол в РПЛ после перехода в ЦСКА в феврале-2021.

В 18-м туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют против «Рубина», ЦСКА – против «Арсенала». Оба матча пройдут 11 декабря.

Турнирная таблица РПЛ

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Источник:
Гол
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