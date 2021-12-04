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#РПЛ #ЦСКА #Крылья Советов

Болельщики ЦСКА и «Крыльев Советов» ушли с фанатских секторов на 20-й минуте. Это акция против массовых задержаний

5 часов назад

«Крылья Советов» и ЦСКА проводят матч 17-го тура РПЛ. Игра проходит в Самаре.

28 ноября на матче с «Зенитом» больше 400 фанатов ЦСКА были задержаны из-за использования пиротехники. После этого была анонсирована акция протеста.

Ранее ее поддержали фанаты «Зенита» и «Ростова». Поддержку выразили болельщики «Спартака», которые тоже уйдут с трибун на матче против «Ахмата».

Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Бохинен 75
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Источник:
Гол
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