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Болельщики ЦСКА и «Крыльев Советов» ушли с фанатских секторов на 20-й минуте. Это акция против массовых задержаний
5 часов назад
«Крылья Советов» и ЦСКА проводят матч 17-го тура РПЛ. Игра проходит в Самаре.
28 ноября на матче с «Зенитом» больше 400 фанатов ЦСКА были задержаны из-за использования пиротехники. После этого была анонсирована акция протеста.
Ранее ее поддержали фанаты «Зенита» и «Ростова». Поддержку выразили болельщики «Спартака», которые тоже уйдут с трибун на матче против «Ахмата».
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