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Болельщики «Спартака» поддержат акцию фанатов ЦСКА. Они уйдут с матча в знак протеста против задержаний
2 часа назад
«Фратрия» и Supporters Gorup поддержат фанатов ЦСКА, которые объявили об акции протеста против задержаний. Акции пройдут во время ближайшего 17-го тура РПЛ.
- Обе акции пройдут 4 декабря. Болельщики покинут сектора на 20-й минуте матчей своих команд.
- Причиной акции стало массовое задержание болельщиков ЦСКА после игры прошлого тура. Во время матча на фанатском секторе «ВЭБ Арены» устроили файер-шоу.
- На стадионе не работали камеры, поэтому полиция не могла идентифицировать конкретных людей, которые зажгли файеры. Всего после матча задержали более 400 человек.
- Объединение фанатов ЦСКА призвало болельщиков других клубов поддержать их.
«Отказ от активной поддержки нашей команды в эту субботу направлен именно на привлечение внимания к сложившейся ужасающей ситуации вокруг всех нас — футбольных болельщиков», – говорится в заявлении «Фратрии» и Supporters Gorup.
«Спартак» поддержал решение болельщиков. «Мы уважаем позицию фанатов — раз они выбрали такую форму протеста, нам остается сделать все, чтобы обеспечить беспрепятственный выход со стадиона в любое время».
- «Спартак» 4 декабря сыграет с «Ахматом», ЦСКА – с «Крыльями Советов».
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