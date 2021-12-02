Болельщики «Спартака» поддержат акцию фанатов ЦСКА. Они уйдут с матча в знак протеста против задержаний

«Фратрия» и Supporters Gorup поддержат фанатов ЦСКА, которые объявили об акции протеста против задержаний. Акции пройдут во время ближайшего 17-го тура РПЛ.

Обе акции пройдут 4 декабря. Болельщики покинут сектора на 20-й минуте матчей своих команд.

Причиной акции стало массовое задержание болельщиков ЦСКА после игры прошлого тура. Во время матча на фанатском секторе «ВЭБ Арены» устроили файер-шоу.

На стадионе не работали камеры, поэтому полиция не могла идентифицировать конкретных людей, которые зажгли файеры. Всего после матча задержали более 400 человек.

Объединение фанатов ЦСКА призвало болельщиков других клубов поддержать их.

«Отказ от активной поддержки нашей команды в эту субботу направлен именно на привлечение внимания к сложившейся ужасающей ситуации вокруг всех нас — футбольных болельщиков», – говорится в заявлении «Фратрии» и Supporters Gorup.

«Спартак» поддержал решение болельщиков. «Мы уважаем позицию фанатов — раз они выбрали такую форму протеста, нам остается сделать все, чтобы обеспечить беспрепятственный выход со стадиона в любое время».