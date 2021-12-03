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«Зенит» и «Ростов» сыграли вничью в РПЛ. Зрители покинули фанатские сектора, поддержав акцию болельщиков ЦСКА
вчера, 20:56
«Зенит» и «Ростов» сыграли в матче 17-го тура РПЛ. «Ростов» по ходу матча вел 2:0, но «Зенит» отыгрался после дубля Клаудиньо.
- «Зенит» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей. Его последнее поражение было 16 октября – с тех пор четыре победы и две ничьи.
- «Ростов» не побеждает в третьем матче подряд. 7 ноября он победил, после этого дважды сыграл вничью и один раз проиграл.
Болельщики клубов по ходу матча ушли с фанатских трибун. Они поддержали акцию, анонсированную фанатами ЦСКА в знак протеста против массовых задержаний 28 ноября. Тогда полиция задержала больше 400 человек из-за пиротехники.
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Комментарии (1)
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6 часов назад
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