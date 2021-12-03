Зенит - Ростов: 03 декабря 2021 смотреть онлайн

Зенит
Санкт-Петербург
-:-

Зенит - Ростов: 03 декабря 2021 смотреть онлайн

Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
3 дек. 2021, -:- МСК
3.12.2021, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Зенит
мин
71
Одоевский
Даниил Одоевский
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
94
Хотулев
Данила Хотулев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
17
Мостовой
Андрей Мостовой
27
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
14
Кузяев
Далер Кузяев
19
Сутормин
Алексей Сутормин
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
54
Сазонов
Саба Сазонов
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
75
Чибисов
Сергей Чибисов
-
36
Крапухин
Станислав Крапухин
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Главный тренер
Сергей Семак
Ростов
мин
77
Рудаков
Максим Рудаков
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
4
Терентьев
Денис Терентьев
10
Мамаев
Павел Мамаев
15
Глебов
Данил Глебов
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
6
Хашимото
Кенто Хашимото
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
-
17
Норманн
Матиас Норманн
-
8
Гигович
Армин Гигович
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
13
Обухов
Владимир Обухов
-
23
Тугарев
Роман Тугарев
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
Главный тренер
Валерий Карпин

Прошлые матчи

27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:30
Зенит
2 : 2
Ростов
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:30
Зенит
2
Ростов
2
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 20:00
Ростов
0 : 2
Зенит
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 20:00
Ростов
0
Зенит
2
22.07.2020 22 июля 2020 ср 19:00
Ростов
1 : 2
Зенит
22.07.2020 22 июля 2020 ср 19:00
Ростов
1
Зенит
2
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:00
Зенит
6 : 1
Ростов
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:00
Зенит
6
Ростов
1
19.05.2019 19 мая 2019 вс 19:00
Ростов
1 : 0
Зенит
19.05.2019 19 мая 2019 вс 19:00
Ростов
1
Зенит
0
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 19:00
Зенит
2 : 0
Ростов
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 19:00
Зенит
2
Ростов
0
01.11.2018 01 нояб. 2018 чт 19:00
Ростов
3 : 1
Зенит
01.11.2018 01 нояб. 2018 чт 19:00
Ростов
3
Зенит
1
11.03.2018 11 марта 2018 вс 14:00
Ростов
0 : 0
Зенит
11.03.2018 11 марта 2018 вс 14:00
Ростов
0
Зенит
0
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 20:00
Зенит
0 : 0
Ростов
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 20:00
Зенит
0
Ростов
0
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 19:00
Ростов
0 : 0
Зенит
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 19:00
Ростов
0
Зенит
0
12.08.2016 12 авг. 2016 пт 19:30
Зенит
3 : 2
Ростов
12.08.2016 12 авг. 2016 пт 19:30
Зенит
3
Ростов
2
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 19:30
Ростов
3 : 0
Зенит
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 19:30
Ростов
3
Зенит
0
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 17:00
Зенит
3 : 0
Ростов
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 17:00
Зенит
3
Ростов
0
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:30
Зенит
3 : 0
Ростов
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:30
Зенит
3
Ростов
0
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 13:30
Ростов
0 : 5
Зенит
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 13:30
Ростов
0
Зенит
5
22.11.2013 22 нояб. 2013 пт 18:00
Зенит
0 : 2
Ростов
22.11.2013 22 нояб. 2013 пт 18:00
Зенит
0
Ростов
2
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 19:30
Ростов
0 : 4
Зенит
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 19:30
Ростов
0
Зенит
4
12.05.2013 12 мая 2013 вс 17:30
Ростов
1 : 1
Зенит
12.05.2013 12 мая 2013 вс 17:30
Ростов
1
Зенит
1
02.11.2012 02 нояб. 2012 пт 18:00
Зенит
2 : 1
Ростов
02.11.2012 02 нояб. 2012 пт 18:00
Зенит
2
Ростов
1
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 14:00
Ростов
1 : 3
Зенит
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 14:00
Ростов
1
Зенит
3

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