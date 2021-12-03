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Зенит VS Ростов
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Зенит - Ростов: 03 декабря 2021 смотреть онлайн
Зенит
Санкт-Петербург
-:-
Зенит - Ростов: 03 декабря 2021 смотреть онлайн
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 17 тур
РПЛ,
17 тур
Россия
3 дек. 2021, -:- МСК
3.12.2021, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Зенит
мин
71
Одоевский
Даниил Одоевский
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
94
Хотулев
Данила Хотулев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
17
Мостовой
Андрей Мостовой
27
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
14
Кузяев
Далер Кузяев
19
Сутормин
Алексей Сутормин
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
54
Сазонов
Саба Сазонов
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
75
Чибисов
Сергей Чибисов
-
36
Крапухин
Станислав Крапухин
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Главный тренер
Сергей Семак
Ростов
мин
77
Рудаков
Максим Рудаков
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
4
Терентьев
Денис Терентьев
10
Мамаев
Павел Мамаев
15
Глебов
Данил Глебов
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
6
Хашимото
Кенто Хашимото
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
-
17
Норманн
Матиас Норманн
-
8
Гигович
Армин Гигович
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
13
Обухов
Владимир Обухов
-
23
Тугарев
Роман Тугарев
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
Главный тренер
Валерий Карпин
Прошлые матчи
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
16:30
Зенит
2 : 2
Ростов
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
16:30
Зенит
2
Ростов
2
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
20:00
Ростов
0 : 2
Зенит
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
20:00
Ростов
0
Зенит
2
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
Ростов
1 : 2
Зенит
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
Ростов
1
Зенит
2
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
Зенит
6 : 1
Ростов
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
Зенит
6
Ростов
1
19.05.2019
19 мая 2019
вс
19:00
Ростов
1 : 0
Зенит
19.05.2019
19 мая 2019
вс
19:00
Ростов
1
Зенит
0
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
19:00
Зенит
2 : 0
Ростов
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
19:00
Зенит
2
Ростов
0
01.11.2018
01 нояб. 2018
чт
19:00
Ростов
3 : 1
Зенит
01.11.2018
01 нояб. 2018
чт
19:00
Ростов
3
Зенит
1
11.03.2018
11 марта 2018
вс
14:00
Ростов
0 : 0
Зенит
11.03.2018
11 марта 2018
вс
14:00
Ростов
0
Зенит
0
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
20:00
Зенит
0 : 0
Ростов
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
20:00
Зенит
0
Ростов
0
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
19:00
Ростов
0 : 0
Зенит
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
19:00
Ростов
0
Зенит
0
12.08.2016
12 авг. 2016
пт
19:30
Зенит
3 : 2
Ростов
12.08.2016
12 авг. 2016
пт
19:30
Зенит
3
Ростов
2
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
19:30
Ростов
3 : 0
Зенит
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
19:30
Ростов
3
Зенит
0
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
17:00
Зенит
3 : 0
Ростов
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
17:00
Зенит
3
Ростов
0
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:30
Зенит
3 : 0
Ростов
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:30
Зенит
3
Ростов
0
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
13:30
Ростов
0 : 5
Зенит
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
13:30
Ростов
0
Зенит
5
22.11.2013
22 нояб. 2013
пт
18:00
Зенит
0 : 2
Ростов
22.11.2013
22 нояб. 2013
пт
18:00
Зенит
0
Ростов
2
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
19:30
Ростов
0 : 4
Зенит
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
19:30
Ростов
0
Зенит
4
12.05.2013
12 мая 2013
вс
17:30
Ростов
1 : 1
Зенит
12.05.2013
12 мая 2013
вс
17:30
Ростов
1
Зенит
1
02.11.2012
02 нояб. 2012
пт
18:00
Зенит
2 : 1
Ростов
02.11.2012
02 нояб. 2012
пт
18:00
Зенит
2
Ростов
1
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
14:00
Ростов
1 : 3
Зенит
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
14:00
Ростов
1
Зенит
3
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