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«Зенит» – обладатель Суперкубка России 🏆

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«Зенит» и «Спартак» сыграли в матче за Суперкубок России. Игра завершилась со счетом 4:0. Голы забили Сергеев, Малком, Вендел и Кассьерра. 

Матч проходил в Санкт-Петербурге. В воротах «Зенита» сыграл 19-летний вратарь Даниил Одоевский. Новичок «Зенита» Кассьерра отличился на 93-й минуте.

Фанаты «Зенита» показали баннер против введения Fan ID. Перед игрой на арене было выступление певицы МакSим и группы «Танцы Минус». 

«Матч ТВ» пишет, что на стадионе присутствовали 55608 зрителей. Это стало рекордом в истории Суперкубков России.

«Зенит» в третий раз подряд выиграл Суперкубок России. В прошлом сезоне это произошло со счетом 3:0. Тогда с таким счетом был обыгран «Локомотив».

«Зенит» в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Первый подобный трофей клуб выиграл в 2008 году.

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Сергеев 29'
Малком 34'
Вендел 46'
Кассьерра 90'
4:0
Матч завершен
Спартак
Москва
Источник:
Гол
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