«Зенит» – обладатель Суперкубка России 🏆

«Зенит» и «Спартак» сыграли в матче за Суперкубок России. Игра завершилась со счетом 4:0. Голы забили Сергеев, Малком, Вендел и Кассьерра.

Матч проходил в Санкт-Петербурге. В воротах «Зенита» сыграл 19-летний вратарь Даниил Одоевский. Новичок «Зенита» Кассьерра отличился на 93-й минуте.

Фанаты «Зенита» показали баннер против введения Fan ID. Перед игрой на арене было выступление певицы МакSим и группы «Танцы Минус».

«Матч ТВ» пишет, что на стадионе присутствовали 55608 зрителей. Это стало рекордом в истории Суперкубков России.

«Зенит» в третий раз подряд выиграл Суперкубок России. В прошлом сезоне это произошло со счетом 3:0. Тогда с таким счетом был обыгран «Локомотив».

«Зенит» в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Первый подобный трофей клуб выиграл в 2008 году.