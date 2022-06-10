Как так вышло, что Суперкубок-2022 проходит в Петербурге – хотя на этот день уже стоял концерт «Руки Вверх!», а «Спартак» против игры на поле «Зенита»
10 июня стали известны дата и место проведения 20-го в истории России матча за Суперкубок.
«Зенит» и «Спартак» должны сыграть 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Подтверждено РФС:
Место стало известно за месяц до игры, но изначально Петербург не фигурировал
Для сравнения:
🗓️ Предыдущий Суперкубок состоялся 17 июля 2021 года в Калининграде, а решение о месте проведения игры было принято 24 мая.
🗓️ Сейчас и игра пройдет раньше (9 июля), и решение принято позже (10 июня).
🗓️️️️ Да, в 2021-м и финал Кубка состоялся на 17 дней раньше в сравнении с 2022-м, но зато сейчас в середине мая было ясно, что Кубок-2021/22 точно выиграет московская команда.
Что и когда говорилось о возможном месте проведения Суперкубка-2022:
🌆 25 мая – Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург – претенденты. По информации «СЭ».
🌆 28 мая – Калининград тоже заинтересован в проведении матча, информация от «РБ Спорт».
🌆 30 мая – на следующий день после победы «Спартака» в финале Кубка – гендиректор клуба ответил на вопрос, где бы хотелось сыграть в матче за Суперкубок: «Только не Питер».
🌆 1 июня «Спартак» отправил письмо в РФС и РПЛ. Он предложил сдвинуть матч на 16 июля, провести его в «Лужниках» (альтернативы – Казань и Нижний Новгород) и пригласить независимую бригаду иностранных арбитров.
🌆 Через день отреагировал гендиректор «Зенита» Александр Медведев: «Готовы провести Суперкубок в любой день по выбору РФС в Санкт-Петербурге».
🌆 Данные «СЭ»: прибыль от проведения матча в Санкт-Петербурге составила бы 90 миллионов рублей, а в Нижнем Новгороде – 55 млн. А в «Лужниках» – 100 млн.
🌆 7 июня «Лужники» самостоятельно вышли из борьбы. Осталось три претендента – Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород.
🌆 «Спартак» настаивал: «Изначальный план – Суперкубок на нейтральном поле – на наш взгляд, самый разумный. Очень не хочется, чтобы новый сезон начинался с подковерных игр».
🌆 10 июня объявлено: матч за Суперкубок – в Петербурге.
Объяснение главы РФС Александра Дюкова:
✅ В пользу Петербурга – большая вместимость.
✅ Доходы «в два раза» превысили бы доходы от проведения игры в Казани или Нижнем Новгороде.
✅ Петербург готовился к финалу Лиги чемпионов – у него преимущество в подготовке.
✅ На «Газпром-арене» никогда не было финалов и Суперкубков (в Казани и Нижнем Новгороде – были).
На этот же день запланирован концерт «Руки Вверх!». Как быть теперь
🎤 Группа «Руки Вверх!» готовилась к стадионному туру по России с июня по октябрь 2020 года. Из-за коронавируса он был перенесен на 2021-й.
🎤 2021-м выступление в Петербурге планировалось 31 июля на «Газпром арене». Но снова было перенесено – уже теперь на 9 июля 2022-го. Причина та же – пандемия.
🎤 Будет ли перенесен концерт теперь и в 2022-м? Да, на неделю вперед. Новая дата – 16 июля 2022-го. На сайте «Руки Вверх!» уже оперативно поменяли дату:
Билеты на концерт все еще доступны в большом количестве:
Но директор группы «Руки вверх» Роберт Погосян негодует: «Это удар ножом в спину. Мы пытаемся что-то придумать. Понятно, что это перенос на неделю, но мы к этому переносу абсолютно не были готовы. У нас тоже есть график, концерты стоят. Нам придeтся лопатить весь график из-за них. Ради чего? Непонятно. Как вообще можно так решать?!»
Суперкубок при чужих фанатах в чужом городе. Когда такое было
Примеров несколько:
🏟️ 2005: «Локомотив» – «Терек» (1:0) на стадионе «Локомотив».
🏟️ 2015: «Зенит» – «Локомотив» (1:1, пен – 4:2) на «Петровском».
А если матчи в гостях, но на нейтральном стадионе? Тут список длиннее:
🏟️ 2008: «Зенит» – «Локомотив» (2:1) – в «Лужниках».
🏟️ 2009: «Рубин» – ЦСКА (1:2) – в «Лужниках».
🏟️ 2010: «Рубин» – ЦСКА (1:0) – в «Лужниках».
🏟️ 2016: ЦСКА – «Зенит» (0:1) – на «Локомотиве».
🏟️ 2019: «Зенит» – «Локомотив» (2:3) – на «ВТБ Арене».
🏟️ 2020: «Зенит» – «Локомотив» (2:1) – на «ВЭБ Арене».
«Зенит» проводил матчи за Суперкубок в Москве против московских команд. Но ни разу на собственном стадионе соперника.
Интересно, что «Спартак» последний раз играл именно на гостевой арене – в 2017 году против «Локомотива» и на «Локомотиве». Тогда победил. Сейчас он намекает на бойкот Суперкубка, собирая более полутысячи комментариев к этому посту за полтора часа: