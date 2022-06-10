Как так вышло, что Суперкубок-2022 проходит в Петербурге – хотя на этот день уже стоял концерт «Руки Вверх!», а «Спартак» против игры на поле «Зенита»

Место стало известно за месяц до игры, но изначально Петербург не фигурировал

Для сравнения:

🗓️ Предыдущий Суперкубок состоялся 17 июля 2021 года в Калининграде, а решение о месте проведения игры было принято 24 мая.

🗓️ Сейчас и игра пройдет раньше (9 июля), и решение принято позже (10 июня).

🗓️️️️ Да, в 2021-м и финал Кубка состоялся на 17 дней раньше в сравнении с 2022-м, но зато сейчас в середине мая было ясно, что Кубок-2021/22 точно выиграет московская команда.

Что и когда говорилось о возможном месте проведения Суперкубка-2022:

🌆 25 мая – Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург – претенденты. По информации «СЭ».

🌆 28 мая – Калининград тоже заинтересован в проведении матча, информация от «РБ Спорт».

🌆 30 мая – на следующий день после победы «Спартака» в финале Кубка – гендиректор клуба ответил на вопрос, где бы хотелось сыграть в матче за Суперкубок: «Только не Питер».

🌆 1 июня «Спартак» отправил письмо в РФС и РПЛ. Он предложил сдвинуть матч на 16 июля, провести его в «Лужниках» (альтернативы – Казань и Нижний Новгород) и пригласить независимую бригаду иностранных арбитров.

🌆 Через день отреагировал гендиректор «Зенита» Александр Медведев: «Готовы провести Суперкубок в любой день по выбору РФС в Санкт-Петербурге».

🌆 Данные «СЭ»: прибыль от проведения матча в Санкт-Петербурге составила бы 90 миллионов рублей, а в Нижнем Новгороде – 55 млн. А в «Лужниках» – 100 млн.

🌆 7 июня «Лужники» самостоятельно вышли из борьбы. Осталось три претендента – Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород.

🌆 «Спартак» настаивал: «Изначальный план – Суперкубок на нейтральном поле – на наш взгляд, самый разумный. Очень не хочется, чтобы новый сезон начинался с подковерных игр».

🌆 10 июня объявлено: матч за Суперкубок – в Петербурге.