Суперкубок России: где смотреть матч «Зенит» – «Спартак», 9 июля 2022 года. Во сколько прямая трансляция

«Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за Суперкубок России 9 июля. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». «Зенит» – действующий чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка.

Матч начнется в 19:00 по московскому времени. «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.

Прямая трансляция на телеканале начнется в 18:00.

Смотреть матч также можно на официальном сайте канала.

«Зенит» девять раз играл в матчах за Суперкубок и выигрывал шесть. У «Спартака» было четыре игры и одна победа.

«Зенит» – действующий победитель Суперкубка. Год назад он разгромил «Локомотив» 3:0 в Калининграде. «Спартак» единственный раз побеждал в 2017-м – тоже выиграл у «Локомотива».