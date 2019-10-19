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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 14
Дзюба 20
Азмун 44
Караваев 61
Дзюба 80
Барриос 90
Барриос 90
6:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Еременко 83
РПЛ, 13 тур
РПЛ,
13 тур
Россия
19 окт. 2019, 19:00 МСК
19.10.2019, 19:00 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
20'
14'
80'
20'
14', 80'
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
17
Шатов
Олег Шатов
73
27
Оздоев
Магомед Оздоев
78
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
39
Караваев
Вячеслав Караваев
61'
61'
90
7
Азмун
Сердар Азмун
44'
44'
90
6
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
85
16
Барриос
Вильмар Барриос
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90'
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Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
90
17
Норманн
Матиас Норманн
90
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
79
Фролкин
Даниил Фролкин
25
Логашов
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22
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