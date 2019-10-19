Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 14
Дзюба 20
Азмун 44
Караваев 61
Дзюба 80
Барриос 90
Барриос 90
6:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Еременко 83
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
19 окт. 2019, 19:00 МСК
19.10.2019, 19:00 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
20'
14'
80'
20'
14', 80'
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
17
Шатов
Олег Шатов
73
27
Оздоев
Магомед Оздоев
78
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
39
Караваев
Вячеслав Караваев
61'
61'
90
7
Азмун
Сердар Азмун
44'
44'
90
6
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
85
16
Барриос
Вильмар Барриос
90'
90'
90', 90'
90
Запасные
99
Лунев
Андрей Лунев
0
Васютин
Александр Васютин
18
Жирков
Юрий Жирков
19
Смольников
Игорь Смольников
87
Прохин
Данила Прохин
4
Осорио
Йордан Осорио
21
Ерохин
Александр Ерохин
20
Мак
Роберт Мак
19
Сутормин
Алексей Сутормин
14
Кузяев
Далер Кузяев
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
Ростов
мин
11
Ионов
Алексей Ионов
65
26
Еременко
Роман Еременко
83'
83'
90
34
Козлов
Алексей Козлов
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
90
1
Бабурин
Егор Бабурин
90
71
Попов
Ивелин Попов
63
28
Чернов
Евгений Чернов
90
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
77
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
90
17
Норманн
Матиас Норманн
90
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
79
Фролкин
Даниил Фролкин
25
Логашов
Арсений Логашов
22
Маляров
Кирилл Маляров
3
Вилюш
Мацей Вилюш
78
Ведерников
Данила Ведерников
15
Глебов
Данил Глебов
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
9
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
26
Саплинов
Александр Саплинов
47
Долгов
Александр Долгов
13
Прошляков
Данила Прошляков
79
Daniil Frolkin
Daniil Frolkin
9
Björn Sigurðarson
Björn Sigurðarson