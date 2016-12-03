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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 17 тур
РПЛ,
17 тур
Россия
3 дек. 2016, 19:00 МСК
3.12.2016, 19:00 МСК
суббота
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
77
Медведев
Никита Медведев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
46
44
Навас
Сесар Навас
90
5
Терентьев
Денис Терентьев
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
90
11
Бухаров
Александр Бухаров
84
14
Полоз
Дмитрий Полоз
46
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
1
Комиссаров
Иван Комиссаров
4
Гранат
Владимир Гранат
3
Гуйе
Папа Гуйе
9
Григорьев
Максим Григорьев
8
Киреев
Игорь Киреев
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
14
Ярошенко
Валерий Ярошенко
17
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
10
Думбия
Мусса Думбия
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
20
Азмун
Сердар Азмун
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
13
Нету
Луиш Нету
90
2
Анюков
Александр Анюков
90
14
Юсупов
Артур Юсупов
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
7
Жулиано
Жулиано
90
29
Мак
Роберт Мак
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
71
Бабурин
Егор Бабурин
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
23
Чернов
Евгений Чернов
3
Новосельцев
Иван Новосельцев
8
Маурисио
Маурисио
15
Могилевец
Павел Могилевец
48
Гасилин
Алексей Гасилин
77
Джорджевич
Лука Джорджевич