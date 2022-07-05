Суперкубок России: во сколько начало матча «Зенит» – «Спартак», 9 июля 2022 года

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче за Суперкубок России. Игра состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Она будет показана впрямую на «Матч ТВ».

Игра пройдет 9 июля, начало – в 19:00 по московскому времени.

«Спартак» последний раз выигрывал у «Зенита» почти пять лет назад. Произошло это осенью 2017 года. С тех пор прошло девять игр – все без побед для «Спартака».

В Санкт-Петербурге «Спартак» не побеждает уже 10 лет – с весны 2012 года.