Суперкубок России
Спартак
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Суперкубок России: во сколько начало матча «Зенит» – «Спартак», 9 июля 2022 года
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«Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче за Суперкубок России. Игра состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Она будет показана впрямую на «Матч ТВ».
Игра пройдет 9 июля, начало – в 19:00 по московскому времени.
«Спартак» последний раз выигрывал у «Зенита» почти пять лет назад. Произошло это осенью 2017 года. С тех пор прошло девять игр – все без побед для «Спартака».
В Санкт-Петербурге «Спартак» не побеждает уже 10 лет – с весны 2012 года.
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