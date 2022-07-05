«Зенит» – «Спартак»: обзор, прогноз и ставки на Суперкубок России: 9 июля

«Зенит» и «Спартак» встретятся в игре за Суперкубок России 9 июля, начало – в 19:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

Победа «Зенита» в основное время – 1,53.

Ничья – 4,4.

Победа «Спартака» в основное время – 5,8.

Победа «Зенита» в Суперкубке – 1,3.

Победа «Спартака» в Суперкубке – 3,5.

«Спартак» и «Зенит» еще не играли в матчах за Суперкубок. В играх Кубка России «Зенит» выбивал «Спартак» дважды, а «Спартак» «Зенит» – один раз. В матчах Кубка лиги «Зенит» также проходил «Спартак».

«Спартак» не побеждает «Зенит» с осени 2017-го. У него нет побед в Санкт-Петербурге с весны 2012-го.

В межсезонье «Зенит» сыграл четыре матча. Он выиграл Кубок PARI Премьер благодаря победе 3:0 над ЦСКА и двумя ничейными результатами по 1:1 с «Пари НН» и «Сочи» (оба раза побеждал по пенальти). Затем он победил 2:1 «Црвену Звезду».

У «Спартака» было три матча против команд из ФНЛ – 2:2 с «Аланией», 3:2 – с «Балтикой» и 3:0 – с «Енисеем».

В межсезонье «Зенит» покинули Артем Дзюба и Магомед Оздоев, а также Станислав Крицюк и Юри Алберто. Новички – экс-спартаковец Зелимхан Бакаев, а также Матео Кассьерра и два арендованных бразильца (Иван и Густаво Мантуан).

Из «Спартака» ушли Самуэль Жиго, Зелимхан Бакаев, а также ранее арендованные Гус Тиль, Джордан Ларссон, Эсекиэль Понсе и Резиуан Мирзов. Перешли – Мацей Рыбус и Антон Зиньковский.