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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 22 тур
РПЛ,
22 тур
Россия
11 марта 2018, 14:00 МСК
11.03.2018, 14:00 МСК
воскресенье
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
73
5
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
3
Вилюш
Мацей Вилюш
90
15
Ингасон
Сверрир Ингасон
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
21
Сапета
Александр Сапета
65
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
12
Ионов
Алексей Ионов
85
11
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
90
Запасные
79
Ермаков
Данила Ермаков
31
Абаев
Илья Абаев
16
Макеев
Евгений Макеев
33
Плиев
Константин Плиев
19
Байрамян
Хорен Байрамян
23
Чуперка
Валерий Чуперка
8
Гулиев
Аяз Гулиев
10
Зуев
Александр Зуев
71
Вебер
Дмитрий Вебер
22
Дядюн
Владимир Дядюн
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
30
Маммана
Эмануэль Маммана
11
23
Мевля
Миха Мевля
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
18
Кузяев
Далер Кузяев
70
7
Полоз
Дмитрий Полоз
59
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
90
Запасные
71
Бабурин
Егор Бабурин
15
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
80
Скроботов
Илья Скроботов
49
Плетнев
Дмитрий Плетнев
55
Капленко
Кирилл Капленко
23
Ригони
Эмилиано Ригони
17
Заболотный
Антон Заболотный
9
Кокорин
Александр Кокорин