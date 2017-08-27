Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
27 авг. 2017, 20:00 МСК
27.08.2017, 20:00 МСК
воскресенье
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
30
Маммана
Эмануэль Маммана
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
14
Полоз
Дмитрий Полоз
80
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
54
14
Кузяев
Далер Кузяев
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Анюков
Александр Анюков
49
Терентьев
Денис Терентьев
3
Новосельцев
Иван Новосельцев
13
Нету
Луиш Нету
17
Шатов
Олег Шатов
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
55
Капленко
Кирилл Капленко
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
91
Устинов
Виталий Устинов
90
3
Вилюш
Мацей Вилюш
90
15
Ингасон
Сверрир Ингасон
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
7
Юсупов
Артур Юсупов
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
87
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
17
Думбия
Мусса Думбия
89
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
68
Запасные
4
Абаев
Илья Абаев
57
Гошев
Евгений Гошев
5
Бобен
Матия Бобен
2
Киреев
Игорь Киреев
84
Гацкан
Александр Гацкан
19
Байрамян
Хорен Байрамян
10
Зуев
Александр Зуев
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
20
Маер
Жан Маер
44
Кинтеро
Хосимар Кинтеро