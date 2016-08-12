Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Жулиано 50
Эзатолахи 72
Джорджевич 85
3:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Полоз 8
Полоз 14
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
12 авг. 2016, 19:30 МСК
12.08.2016, 19:30 МСК
пятница
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
46
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
13
Нету
Луиш Нету
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
17
Шатов
Олег Шатов
90
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
8
Маурисио
Маурисио
46
28
Витсель
Аксель Витсель
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
71
Запасные
51
Рудаков
Максим Рудаков
41
Кержаков
Михаил Кержаков
2
Анюков
Александр Анюков
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
8
Юсупов
Артур Юсупов
29
Мак
Роберт Мак
7
Жулиано
Жулиано
50'
11
Кержаков
Александр Кержаков
77
Джорджевич
Лука Джорджевич
85'
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
44
Навас
Сесар Навас
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
15
Баштуш
Баштуш
90
5
Терентьев
Денис Терентьев
90
14
Полоз
Дмитрий Полоз
8'
14'
8', 14'
83
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
46
11
Бухаров
Александр Бухаров
55
Запасные
77
Медведев
Никита Медведев
69
Ковалев
Никита Ковалев
89
Ерохин
Александр Ерохин
19
Байрамян
Хорен Байрамян
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
72'