Тур РПЛ начался мило: игроки «Зенита» вышли на матч с бездомными собаками 🐶

Перед матчем с «Ростовом» «Зенит» вместе с Российской кинологической ассоциацией поучаствовал в акции «Собакам лучше дома». В ней также участвуют пять приютов из Санкт-Петербурга.

Сначала «Зенит» в соцсетях представил собак, с которым футболисты выйдут перед игрой.