Зенит
РПЛ
Поделиться:
Комментарии:
0
#Зенит #РПЛ

Тур РПЛ начался мило: игроки «Зенита» вышли на матч с бездомными собаками 🐶

вчера, 20:12

Перед матчем с «Ростовом» «Зенит» вместе с Российской кинологической ассоциацией поучаствовал в акции «Собакам лучше дома». В ней также участвуют пять приютов из Санкт-Петербурга.

Сначала «Зенит» в соцсетях представил собак, с которым футболисты выйдут перед игрой.

А перед матчем случилась такая милота.

Все, кто пришел на «Зенит» – «Ростов», могут оставить заявку – и забрать собаку, с которой выходил футболист. Или просто пожертвовать деньги приюты.

Похожая акция недавно была и у хоккейной «Сибири». Там хоккеисты обещали корм собакам из приюта за забитые голы. Ничего не забили, но все равно подарили.

Клуб КХЛ обещал 10 кг корма бездомным собакам за каждый гол в матче. Но не забил – и все равно подарил 

Еще по теме
«Зенит» выносит московские команды, но мучается с остальными: не выиграл почти половину матчей, соперники – внизу таблицы
Тренер Непомнящий рассказал о договорняке «Томи» и «Спартака-Нальчика» в РПЛ. Он легко вычисляется: молодой Тарасов участвовал, но не знал и ушел на замену
Вместо Рангника в «Локо» остается его давний помощник: он был первым видеоассистентом Германии, работал с Гвардиолой, но никогда не управлял сам
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Зенит
#РПЛ