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Тур РПЛ начался мило: игроки «Зенита» вышли на матч с бездомными собаками 🐶
вчера, 20:12
Перед матчем с «Ростовом» «Зенит» вместе с Российской кинологической ассоциацией поучаствовал в акции «Собакам лучше дома». В ней также участвуют пять приютов из Санкт-Петербурга.
Сначала «Зенит» в соцсетях представил собак, с которым футболисты выйдут перед игрой.
А перед матчем случилась такая милота.
Все, кто пришел на «Зенит» – «Ростов», могут оставить заявку – и забрать собаку, с которой выходил футболист. Или просто пожертвовать деньги приюты.
Похожая акция недавно была и у хоккейной «Сибири». Там хоккеисты обещали корм собакам из приюта за забитые голы. Ничего не забили, но все равно подарили.
Клуб КХЛ обещал 10 кг корма бездомным собакам за каждый гол в матче. Но не забил – и все равно подарил
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