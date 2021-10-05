Клуб КХЛ обещал 10 кг корма бездомным собакам за каждый гол в матче. Но не забил – и все равно подарил 💌

Еще «Сибирь» дарила фонду корм для собак. Но сеть зоотоваров поставила такое условие: один гол в матче – 10 кг корма.

Эх, «Сибирь» в той игре не забила и проиграла 0:3. И все равно подарила фонду 40 кг корма, объяснив решение так:

«Наши хоккеисты решили поддержать фонд сами, закупив корм для животных. Для победы над «Торпедо» не хватило четырех заброшенных шайб. Умножаем на 10 – получаем 40 килограммов корма».