«Сибирь» (х)
КХЛ
Торпедо (х)
Клуб КХЛ обещал 10 кг корма бездомным собакам за каждый гол в матче. Но не забил – и все равно подарил 💌
вчера, 17:41
Еще «Сибирь» дарила фонду корм для собак. Но сеть зоотоваров поставила такое условие: один гол в матче – 10 кг корма.
Эх, «Сибирь» в той игре не забила и проиграла 0:3. И все равно подарила фонду 40 кг корма, объяснив решение так:
«Наши хоккеисты решили поддержать фонд сами, закупив корм для животных. Для победы над «Торпедо» не хватило четырех заброшенных шайб. Умножаем на 10 – получаем 40 килограммов корма».
Мы понимаем, почему игроки «Сибири» поддерживают песиков. Посмотрите, какие классные!
Помочь фонду можно здесь
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