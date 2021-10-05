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#«Сибирь» (х) #КХЛ #Торпедо (х)

Клуб КХЛ обещал 10 кг корма бездомным собакам за каждый гол в матче. Но не забил – и все равно подарил 💌

вчера, 17:41

Перед игрой КХЛ против «Торпедо» «Сибирь» провела акцию в поддержку благотворительного фонда «Варежка», который помогает бездомным животным.

Клуб продавал специальные автографы и картины с хоккеистами и животными из фонда. Все вырученные с продажи деньги (54 тысячи рублей) пошли в помощь фонду.

Еще «Сибирь» дарила фонду корм для собак. Но сеть зоотоваров поставила такое условие: один гол в матче – 10 кг корма. 

Эх, «Сибирь» в той игре не забила и проиграла 0:3. И все равно подарила фонду 40 кг корма, объяснив решение так:

«Наши хоккеисты решили поддержать фонд сами, закупив корм для животных. Для победы над «Торпедо» не хватило четырех заброшенных шайб. Умножаем на 10 – получаем 40 килограммов корма».

Мы понимаем, почему игроки «Сибири» поддерживают песиков. Посмотрите, какие классные! 

Помочь фонду можно здесь

Все фото: Инстаграм фонда «Варежка»
Гав
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