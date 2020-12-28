Боливия
Футбол
🐶 Футболист вынес собаку с поля. А потом приютил ее, когда узнал, что она попала в аварию
25 минут назад
Матч в Боливии между «Стронгестом» – «Насьональом» запомнился тем, что на поле выбежал пес. Он бегал с бутсой в зубах, а потом лег. Футболист Рауль Кастро взял собаку на руки и вынес с поля.
Через два дня боливийские СМИ написали, что пес оказался в приюте с травмами. Вероятно, его сбила машина. Кастро уже перевел деньги приюту и обещает забрать пса домой:
«В приюте сказали, что у них нет денег, чтобы заботиться о Качито. Но я уже перевел им средства, и смогу забрать Качито, когда он окрепнет и когда я буду в родном городе»
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