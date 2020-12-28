🐶 Футболист вынес собаку с поля. А потом приютил ее, когда узнал, что она попала в аварию

Через два дня боливийские СМИ написали, что пес оказался в приюте с травмами. Вероятно, его сбила машина. Кастро уже перевел деньги приюту и обещает забрать пса домой:

«В приюте сказали, что у них нет денег, чтобы заботиться о Качито. Но я уже перевел им средства, и смогу забрать Качито, когда он окрепнет и когда я буду в родном городе»