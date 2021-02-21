Собака президента «Цюриха» выбежала на поле. Игра прервалась, а он спустился с трибуны 🐕

«Сьон» скопировал эту фотографию к себе в твиттер. Чтобы доказать подписчикам, что собака на поле реально была. Фанаты в тот момент строили теории в комментариях, кого клуб назвал собакой у себя в твиттере. Собака появилась на поле сразу после гола «Цюриха». Sport.de пошутил в текстовой трансляции матча, что так она отпраздновала гол.

Анчилло Канепа впервые показал ее на тренировке «Цюриха» в мае 2020 года. Тогда у команды была пауза из-за коронавирусных ограничений. Потом занятия возобновились, а президент Канепа и его жена приехали к команде. Собаку привезли с собой. И рассказали подробности: «Чилла – очень яркая и жизнерадостная собака. Она живет с нами уже четыре недели».

В семье Канепы есть еще одна собака – Куки. У каждой – ошейник с логотипом «Цюриха». Летом Канепа изолировался в своем доме даже от жены, когда сдал положительный тест на коронавирус. Потом рассказывал в интервью, что с собаками гуляли сотрудники клуба и их друзья: «Не волнуйтесь, Чилла и Куки ничего не потеряли».