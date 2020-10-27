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Футбол
Митрюшкин перешел в «Фортуну»
#Антон Митрюшкин
Футбол
Сейду Думбия меняет седьмой клуб за 4 года
#Сейду Думбия
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Собака президента «Цюриха» выбежала на поле. Игра прервалась, а он спустился с трибуны 🐕
#Цюрих
Как дела у Митрюшкина. Четыре года назад он уехал из «Спартака» в Швейцарию – и потерялся
#Антон Митрюшкин
Как коронавирус влияет на экономику спорта: увольнения, сокращение зарплат, сотни миллионов убытка, налоговые каникулы
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#коронавирус
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