Торпедо (х)

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Хоккей
Мурыгин подписал контракт с «Торпедо». Он возобновит хоккейную карьеру, прерванную на два сезона из-за рака
#Алексей Мурыгин
Хоккей
«Ак Барс» и «Торпедо» забили 12 голов на двоих. Еще один гол не засчитан из-за вылета шайбы за пределы площадки
#Ак Барс
Хоккей
«Торпедо» переведен в Восточную конференцию КХЛ
#Торпедо (х)
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Клуб КХЛ обещал 10 кг корма бездомным собакам за каждый гол в матче. Но не забил – и все равно подарил 💌
#«Сибирь» (х)
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