Мурыгин подписал контракт с «Торпедо». Он возобновит хоккейную карьеру, прерванную на два сезона из-за рака

«Торпедо» подписал однолетний контракт с вратарем Алексеем Мурыгиным. Он находился в команде с мая на просмотре и теперь заключил полноценное соглашение.

Мурыгину 34 года. Он провел последнюю игру в КХЛ в январе 2019-го за «Амур», а в феврале у него выявили рак миндалины.

Он готовился к операции в Германии, но в итоге врачи ее отменили из-за высоких рисков. К тому моменту опухоль выросла и «обвила» сонную артерию, рассказал Мурыгин. Тогда ему назначили химиотерапию.

После завершения курса он начал восстановление и посещал клинику для обследования. В декабре впервые тренировался на льду.

Мурыгин выступал в КХЛ за «Амур», «Металлург», «Локомотив» и «Авангард». Всего провел за них 290 матчей, отразив более 92% бросков.