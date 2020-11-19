«Ак Барс» и «Торпедо» забили 12 голов на двоих. Еще один гол не засчитан из-за вылета шайбы за пределы площадки

В очередном матче КХЛ «Ак Барс» переиграл «Торпедо» 7:5.

«Ак Барс» выиграл два первых периода с одинаковым счетом 2:1.

В третьем – соперники забили по три гола.

Пять шайб было заброшено в последние семь минут.

У Виктора Тихонова – хет-трик. У него 11 очков в восьми последних матчах.

«Ак Барс» выиграл семь из последних восьми матчей.

Любопытный эпизод произошел при счете 5:4 в пользу «Ак Барса». Кирилл Ураков из «Торпедо» забил гол, но судьи его не засчитали. Они определили, что шайба перед голом покинула площадку.