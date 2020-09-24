Самая короткая драка в КХЛ. Игрок «Трактора» вырубил соперника одним ударом

В ноябре 2019-го Евенко получал за драку трехматчевый бан. Тогда он играл за минское «Динамо» и тоже подрался с игроком «Салавата». Против него в том матче выступил Владимир Жарков. Еще Евенко дрался со Свитовым из «Локомотива»: в их драке никто не победил. Через такие действия Евенко поддерживает партнеров – так он говорил после бана.

«В игре с «Салаватом» мы проигрывали 4:0, а за плечами была длинная серия из 10 поражений. Надо было как-то взбодрить команду. Я был бы рад, если бы эту роль взял на себя мой однокомандник, которому не грозила дисквалификация. Но этого не произошло, так что в той ситуации я был вынужден поступить именно так», – объяснял он.

Белорусскому защитнику Евенко уже 29 лет. Он играет в КХЛ уже третий сезон. До этого пробивался в НХЛ через игры АХЛ. И там тоже запомнился именно драками. Семенов и сам играл в НХЛ – там же и дрался. В одной из первых драк он упал головой на лед и рассек себе лицо. Швы накладывали на лоб и нос.