Трактор

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«Трактор» и «Металлург» первыми вышли в плей-офф КХЛ
#КХЛ
Хоккей
«Салават Юлаев» получил техническое поражение за отмененный матч против «Трактора». Команда ушла на недельный карантин
#Салават Юлаев
Хоккей
«Салават Юлаев» ушел на карантин. Матч с «Трактором» отменен, симптомы болезни есть у 17 человек
#Салават Юлаев
Хоккей
Кравцов в третий раз за три года вернулся в «Трактор» из НХЛ. Он не прошел в основной состав «Рейнджерс» на сезон
#Виталий Кравцов
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» благодаря голу за 19 секунд до конца. Сыграет с «Ак Барсом» в 1/4
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
Евенко дисквалифицирован на четыре матча за два толчка клюшкой и драку
#Олег Евенко
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Чудесный гол в КХЛ. Игрок «Трактора» убрал финтом защитника и забил в овертайме ✨
#Виталий Кравцов
Первый сезон игрока в КХЛ – и уже гол из своей зоны, но никто не понял вратаря
#Сергей Телегин
Самая короткая драка в КХЛ. Игрок «Трактора» вырубил соперника одним ударом
#Олег Евенко
Первые матчи плей-офф КХЛ: поражение СКА и жесткость «Ак Барса»
#Плей-офф КХЛ
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