«Салават Юлаев» ушел на карантин. Матч с «Трактором» отменен, симптомы болезни есть у 17 человек

Матч «Салавата Юлаева» и «Трактора» не состоится 7 ноября. Дата проведения игры пока не сообщается. КХЛ пишет об отмене матча, «Салават» – о переносе. Карантин продлится семь дней.

КХЛ называет причину карантина: «Это связано с лабораторно подтвержденным групповым заболеванием, вызванным вирусом гриппа «А».

Исполнительный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов рассказал, что симптомы болезни есть у 17 человек. Все результаты тестов на коронавирус были отрицательными.