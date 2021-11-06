Салават Юлаев
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Трактор
«Салават Юлаев» ушел на карантин. Матч с «Трактором» отменен, симптомы болезни есть у 17 человек
06 ноября, 19:55
Матч «Салавата Юлаева» и «Трактора» не состоится 7 ноября. Дата проведения игры пока не сообщается. КХЛ пишет об отмене матча, «Салават» – о переносе. Карантин продлится семь дней.
КХЛ называет причину карантина: «Это связано с лабораторно подтвержденным групповым заболеванием, вызванным вирусом гриппа «А».
Исполнительный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов рассказал, что симптомы болезни есть у 17 человек. Все результаты тестов на коронавирус были отрицательными.
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