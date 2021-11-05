Чудесный гол в КХЛ. Игрок «Трактора» убрал финтом защитника и забил в овертайме ✨
Матч КХЛ между «Барысом» и «Трактором» получился триллерным. «Барыс» вел в третьем периоде четыре два, но «Трактор» сравнял за две минуты (последний гол – за четыре минуты до конца основного времени).
И идеальная развязка случилась в овертайме. Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов финтом убрал защитника и точно пробил второй раз за матч. Победа «Трактора» 5:4.
Это был первый матч Кравцова после возвращения в «Трактор» из «Рейнджерс». Правда, Кравцов уже третий раз возвращается в Россию – не получается закрепиться в основе «Рейнджерс» (2+2 в прошлом сезоне). Сейчас он перешел в «Трактор» на правах аренды, до этого «Рейнджерс» переводил его в фарм-клуб.
Агент игрока говорил, что в НХЛ у Кравцова были варианты, но он захотел возвращение в Челябинск.
Новое возвращение из Нью-Йорка в Челябинск началось с того, что Кравцов раскритиковал в инстаграме местную гостиницу: «Самая отвратительная гостинца, в которой я когда-либо жил. Ночью проходил то ли ремонт, то ли гости по приколу долбились в стену. Я позвонил и попросил разобраться в ситуации. Через час позвонил обратно на ресепшн, на что я услышал, что все в порядке, а это мои проблемы».