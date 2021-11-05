Чудесный гол в КХЛ. Игрок «Трактора» убрал финтом защитника и забил в овертайме ✨

Матч КХЛ между «Барысом» и «Трактором» получился триллерным. «Барыс» вел в третьем периоде четыре два, но «Трактор» сравнял за две минуты (последний гол – за четыре минуты до конца основного времени).

И идеальная развязка случилась в овертайме. Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов финтом убрал защитника и точно пробил второй раз за матч. Победа «Трактора» 5:4.