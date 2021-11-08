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#Салават Юлаев #КХЛ #Трактор

«Салават Юлаев» получил техническое поражение за отмененный матч против «Трактора». Команда ушла на недельный карантин

08 ноября, 16:47

7 ноября в Уфе планировался матч КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором». Он не состоялся из-за заболеваний у «СЮ».

  • 6 ноября КХЛ заявила, что в связи с постановлением Роспотребнадзора в республике Башкортостан вся команда ушла на недельный карантин из-за признаков гриппа у группы хоккеистов. 
  • Команда сдавала тесты на коронавирус, но положительных результатов не было выявлено.

Теперь «Салават Юлаев» получил техническое поражение. Сейчас клуб занимает третье место в восточной конференции.

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Источник:
КХЛ
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