Первые матчи плей-офф КХЛ: поражение СКА и жесткость «Ак Барса»
Запад
СКА проиграл
В одном результате уже большая сенсация. Вторая команда регулярного сезона уступила на домашней арене «Спартаку», который вообще мог не попасть в плей-офф. Оба гола гости забили в большинстве, а потом просто откатывались и оборонялись. За всю игру хоккеисты «Спартака» только 16 раз бросили в створ ворот Шестеркина.
Вратарское противостояние – важное явление по этой серии. У СКА в запасе остался еще один сильный голкипер Хелльберг, а в «Спартаке» есть только безальтернативный первый номер. Юлиус Гудачек отбил 30 бросков и не оставил ни одного вопроса по матчу. Но здесь у «Спартака» нет никакого номинального преимущества. Дальше московскому клубу будет только тяжелее.
СКА – «Спартак» – 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
Голы: 0:1 – Ганзл, 0:2 – Карсумс.
Отмена и гол в меньшинстве
У ЦСКА номинально все очень хорошо. Победитель регулярного сезона без вопросов разобрался с «Витязем» по счету, хотя начало матча складывалось весело. Уже на второй минуте шайбу в ворота «Витязя» забросил Марченко, но видеопросмотр по запросу тренера выявил помеху вратарю. В хоккее VAR работает без помех.
Дальше «Витязь» еще сопротивлялся, а потом ЦСКА просто разогнался. Итог подвел гол в меньшинстве от Светлакова за секунду до конца матча. Сухая серия Сорокина прямо сейчас составляет уже 183 минуты. С учетом всего десяти бросков по его воротам есть шанс, что она продлится еще на пару игр.
ЦСКА – «Витязь» – 4:0
Голы: 1:0 – Григоренко, 2:0 – Шалунов, 3:0 – Окулов, 4:0 – Светлаков.
«Йокерит» не выигрывает с 2015-го
В КХЛ у финнов все хорошо, но если в соперниках «Динамо» – неизменное поражение. Вот вам ужасный факт: «Йокерит» не побеждал «Динамо» с 2015 года. Перед плей-офф все осторожно говорили о бессмысленности такой статистики в играх на вылет, но опять сработало. По игре «Йокерит» не уступил, домашняя площадка максимально помогала – итог известен.
«Йокерит» сильно перебросал соперника (34-21), а решающую шайбу пропустил от 19-летнего Муранова. Иван провел в КХЛ уже 16 матчей, но до игры с «Йокеритом» вообще не набирал очков. Дебют получился сразу во всем, но самое удивительное в другом. Шипачев и Кагарлицкий создали только один гол, а «Динамо» все равно победило.
«Йокерит» – «Динамо» – 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Голы: 0:1 – Тарасов, 1:1 – Норман, 1:2 – Муранов, 1:3 – Шипачев, 2:3 – Весалайнен, 2:4 – Мозер.
Молодежь «Локомотива» справилась
«Молодые ребята очень нервничали, поэтому не смогли сыграть так, как хотели. Не было рациональности, было много сумбура и неправильных движений», - рассказывал уже после игры Дмитрий Квартальнов. За «Локомотив» с его кучей молодых игроков в составе все боялись, но победа все равно есть.
Интересно, что из четырех шайб «Локомотива» только одну забросил молодой хоккеист. Тут же важно: 20-летний Иванов отличился с передачи 19-летнего Коваленко в овертайме. Хорошо, что Аверин и Кронвалль дотащили «Локо» до решающего момента и справились с феерией Капустина.
Нападающего «Сочи» в этом сезоне даже ссылали в «Рязань», но в плей-офф он пока лучший в команде.
«Локомотив» – «Сочи» – 4:3 (1:2, 2:0, 0:1, 1:0)
Голы: 0:1 - Капустин, 0:2 – Йокипака, 1:2 – Кронвалль, 2:2 – Аверин, 3:2 – Кронвалль, 3:3 – Капустин, 4:3 – Иванов.
Восток
«Ак Барс» проигрывал, но убивал
Эмоции понятны, но хоккеисты «Ак Барса» играли даже слишком жестко. Пока Сергей Шумаков укладывал красоту из-за ворот, соперники выносили Емелина, целились в Бека и провоцировали другие стычки. «Ак Барс» пропустил шесть безответных шайб, но еще больше удивил жестокостью.
У игроков «Авангарда» набралось только четыре двухминутных удаления за весь матч. «Ак Барс» заработал 40 минут штрафа, а 32 из них пришлись на третий период. Главный тренер «Авангарда» Хартли эмоционально ругался с представителями КХЛ, а потом отшутился. «Я просто практиковал мой русский язык», – сказал Боб.
Победа «Авангарда» и красивые действия игроков все немного сгладили.
«Авангард» – «Ак Барс» – 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Голы: 1:0 – Зернов, 2:0 – Покка, 3:0 – Манукян, 4:0 – Франсон, 5:0 – Шумаков, 6:0 – Шумаков.
«Барысу» помог Волк
В паре «Барыса» и «Торпедо» есть много интриг, но результат определяют легионеры. До третьего периода команды буднично катали результативную ничью с равными шансами на победу. Дальше «Барыс» легко победил, потому что включились Боченски и Волк. Если три очка капитана «Барыса» никого не удивляют, то по Кертису Волку все неожиданно.
Волк сделал три ассиста за период, хотя за весь сезон до этого отдал только 18 результативных передач. Весь сезон вокруг «Барыса» говорили про Дица, Фрэттина и Боченски, но Волка как-то забывали. За день до матча Скабелка вообще не знал, сможет ли поставить Кертиса в состав. Волк подготовился и вытащил для «Барыса» игру.
«Барыс» – «Торпедо» – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Голы: 0:1 – Саболич, 1:1 – Петерссон, 2:1 – Боченски, 3:1 – Фрэттин, 4:1 – Боченски.
«Трактор» не может забить
У «Трактора» есть проблемы с атакой. За весь регулярный чемпионат команда забросила всего 102 шайбы. Это намного меньше, чем у любого другого участника плей-офф. Попадание на мощный «Автомобилист» не гарантировало команде ничего хорошего. В регулярном чемпионате «Трактор» проиграл клубу из Екатеринбурга все матчи, а в двух последних вообще не забил.
В первой игре плей-офф все получилось практически равно по броскам (27-26) и выигранным вбрасываниям (30-29), а счет все равно сухой и разгромный. Доус и Секстон еще в первом периоде дважды отличились в большинстве и гарантировали «Автомобилисту» спокойную жизнь. Не зря они зарабатывают больше остальных игроков «Авто» даже без бонусов.
У «Трактора» острее всех выглядел Кравцов, но партеры будто провожали его в НХЛ.
«Автомобилист» – «Трактор» – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Голы: 1:0 – Доус, 2:0 – Секстон, 3:0 – Голышев.
Сейв Метсолы и пять периодов
В «Салават Юлаев» никто уже не верил, когда Метсола опять совершил чудо. До итоговой победы его геройств не хватило, хотя игровое время финский вратарь продлил. Вот такое гениальное спасение удалось ему в моменте с Денисом Платоновым. Один раз Платонов все-таки забил, но этого хватило только для игры в овертайме.
Играли, кстати, почти пять периодов. На 40-й минуте второго овертайма Ник Шор все-таки принес «Металлургу» победу в первом матче. В том моменте Метсола уже ошибся, пустив шайбу с острого угла. Всего он отбил 46 бросков в створ ворот, поэтому явно не заслуживает критики. Но у Кошечкина на одно спасение больше.
«Металлург» – «Салават Юлаев» – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: 1:0 – Платонов, 1:1 – Хартикайнен, 2:1 – Шор.