Первые матчи плей-офф КХЛ: поражение СКА и жесткость «Ак Барса»

Запад

СКА проиграл

В одном результате уже большая сенсация. Вторая команда регулярного сезона уступила на домашней арене «Спартаку», который вообще мог не попасть в плей-офф. Оба гола гости забили в большинстве, а потом просто откатывались и оборонялись. За всю игру хоккеисты «Спартака» только 16 раз бросили в створ ворот Шестеркина.

Вратарское противостояние – важное явление по этой серии. У СКА в запасе остался еще один сильный голкипер Хелльберг, а в «Спартаке» есть только безальтернативный первый номер. Юлиус Гудачек отбил 30 бросков и не оставил ни одного вопроса по матчу. Но здесь у «Спартака» нет никакого номинального преимущества. Дальше московскому клубу будет только тяжелее.



СКА – «Спартак» – 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Голы: 0:1 – Ганзл, 0:2 – Карсумс.

