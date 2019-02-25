Что мы узнали из рейтинга зарплат русского хоккея

Перед стартом плей-офф «Спорт-Экспресс» опубликовал рейтинг хоккеистов с самой большой зарплатой в КХЛ. Важное дополнение: учитывался только оклад игрока без добавления к нему бонусов. В список вошли 53 хоккеиста, зарплата которых не ниже 70 миллионов рублей в год.

Мы проанализировали рейтинг и сделали важные выводы.

Россияне зарабатывают больше

У Сергея Мозякина первая зарплата в КХЛ . Он получает 180 миллионов рублей в год.

В десятке лучших оказались только три легионера . Если расширять до 23 игроков (есть равные оклады), то преимущество русских хоккеистов еще значительнее: 17 против 6.

Доус, Умарк, Ландер, Робинсон, Фрэнсон, Хансен – самые высокооплачиваемые иностранные игроки. В сумме на них тратят 710 миллионов рублей.