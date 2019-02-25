Что мы узнали из рейтинга зарплат русского хоккея
Перед стартом плей-офф «Спорт-Экспресс» опубликовал рейтинг хоккеистов с самой большой зарплатой в КХЛ. Важное дополнение: учитывался только оклад игрока без добавления к нему бонусов. В список вошли 53 хоккеиста, зарплата которых не ниже 70 миллионов рублей в год.
Мы проанализировали рейтинг и сделали важные выводы.
Россияне зарабатывают больше
У Сергея Мозякина первая зарплата в КХЛ. Он получает 180 миллионов рублей в год.
В десятке лучших оказались только три легионера. Если расширять до 23 игроков (есть равные оклады), то преимущество русских хоккеистов еще значительнее: 17 против 6.
Доус, Умарк, Ландер, Робинсон, Фрэнсон, Хансен – самые высокооплачиваемые иностранные игроки. В сумме на них тратят 710 миллионов рублей.
Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус – главный легионер в КХЛ. С зарплатой в 150 миллионов рублей он стал вторым бомбардиром лиги (69 очков), а его клуб выиграл Восточную конференцию.
ЦСКА: деньги + результат
По общему числу игроков (11) и уровню зарплат ЦСКА оказался на втором месте. Общий оклад хоккеистов ЦСКА из рейтинга составляет 1 миллиард рублей (у СКА – на 90 миллионов больше).
Большая часть этих денег уходит на защитника Алексея Марченко (125 миллионов). Вратарь Илья Сорокин зарабатывает 90 миллионов и занимает второе место по зарплатам среди всех голкиперов КХЛ.
ЦСКА получил Кубок Континента (вручается лучшей команде регулярного сезона), а Сорокин – лучший вратарь КХЛ по сухим матчам (11). В плей-офф остается только забыть о суевериях.
Главная команда регулярки при любых зарплатах еще никогда не выигрывала Кубок Гагарина.
Ряме – провал
«Авангард» провел успешный чемпионат и освоился в новом городе. Клуб больше хвалят, чем критикуют, но с одним игроком в команде точно ошиблись.
Голкипер Карри Ряме не оправдал вложенные в его зарплату 85 миллионов рублей. В этом сезоне у Ряме ноль сыгранных матчей, хотя финна брали на основную роль. Если что, он получает на 5 миллионов больше Никиты Гусева – лучшего бомбардира КХЛ (81 очко).
В августе Ряме разорвал крестообразные связки колена. Полгода восстановления заставили Карри пропустить целый сезон. Он уже тренируется и будет готов к плей-офф (особенно, если «Авангард» пройдет первый раунд), но в Омске заиграл русский вратарь.
Зарплаты голкипера Игоря Бобкова нет в топе рейтинга, но «Авангарду» он принес много пользы. Бобков отражает 91,4% бросков, имеет восемь матчей на ноль и пропускает 1,99 шайбы за игру. По коэффициенту надежности Игорь занимает девятое место среди всех вратарей лиги.
СКА грамотно распределяет финансы
Нам неизвестны бонусы в контрактах игроков СКА, но по остальным фактам выходит интересная ситуация. Среди 20 главных игроков рейтинга есть только один игрок команды из Санкт-Петербурга. Что логично, это Павел Дацюк, который получает 170 миллионов в год.
За Дацюка здесь играет его статус звезды, но сказывается это только на сумме в контракте. В глазах тренеров СКА Павел не отличается от любого другого игрока, поэтому легко оказывается в третьем звене или вообще попадает в ротацию.
В 54 матчах Дацюк набрал 42 очка с показателем полезности +23. В среднем он проводил на площадке больше 17 минут игрового времени. Звезде показывают уважение, но не перегружают.
Во всем рейтинге оказались сразу 14 игроков СКА, но только двое из них (Дацюк и Гусев) получают больше 70 миллионов рублей в год. Остальные имеют одинаковую зарплату – еще один важный показатель того, что во второй команде Запада одинаково смотрят на всех.
Кулемин отрабатывает контракт
«Не вижу в этом смысла», - ответил Николай Кулемин еще в ноябре, когда его спросили о возможности раскрытия собственной зарплаты. В тот момент Кулемина обвиняли в том, что он не соответствует вложенным финансам, травмируется и набирает мало очков.
Регулярку нападающий «Металлурга» закончил с приличными показателями: 52 матча, 16 голов, 19 передач. Если смотреть на цифры в контракте, впечатление хуже: зарплата Кулемина в 165 миллионов рублей – третий результат в российском хоккее.
Общие цифры Кулемина далеки от лидеров, но здесь важна его общая карьерная статистика. С сезона-2012/13, когда Николай уже играл в «Металлурге», он никогда не набирал 35 очков.
В НХЛ нападающий только раз достигал рубежа в 30 очков, а в первом сезоне после возвращения домой шагнул вперед. Засчитываем прогресс.
Коротко и важно
• Действующий обладатель Кубка Гагарина много платит только лидерам. В десятке три игрока «Ак Барса» (Марков, Ландер, Зарипов), в общем рейтинге – 5 (добавляем Азеведо и Гарипова). Суммарно на них тратят 595 миллионов.
• Василий Кошечкин – самый высокооплачиваемый вратарь КХЛ. «Металлург» платит ему 110 миллионов.
• Лучшая связка регулярного чемпионата играет в «Динамо» и зарабатывает 220 миллионов рублей. Шипачев и Кагарлицкий вместе набрали 129 очков (68+61) и идеально отработали деньги (120+100).
• В списке оказались всего два игрока «Автомобилиста» (Доус и Секстон). В ноябре все удивлялись высоким зарплатам в команде, но там были данные с бонусами.
• Все игроки из этого рейтинга играют за команды, которые попали в плей-офф.