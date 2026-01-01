Йокерит

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Хоккей
«Ак Барс» заявил нападающего как вратаря на игру КХЛ. Нескольких игроков не допустили до матча из-за ковида
#Ак Барс
Хоккей
Из «Йокерита» ушел лучший бомбардир среди защитников
#Микко Лехтонен
Хоккей
«Спартак» снова пропустил 7 голов в КХЛ – теперь от «Йокерита»
#Спартак (х)
Хоккей
КХЛ перенесла матч «Йокерита» и «Ак Барса». Все из-за контактов с «Нефтехимиком»
#КХЛ
Хоккей
КХЛ отменила матч «Динамо» Минск – «Йокерит»
#КХЛ
Хоккей
«Йокерит» – самый окупаемый клуб КХЛ
#Йокерит
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В матче «Спартак» – «Йокерит» произошли две драки после первого же вбрасывания
#КХЛ
Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
#Хоккей
В КХЛ «Локомотив» получил технарь, а у «Барыса» перенесено 6 матчей. Почему такие разные решения из-за ковида?
#КХЛ
Коронавирус в «Нефтехимике» сломал КХЛ. Матчи переносятся, «Йокерит» сел на карантин
#КХЛ
Русского хоккея не будет до сентября – вот 7 сюжетов, за которыми надо следить все это время
#КХЛ
Поведение КХЛ – стыд
#КХЛ
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