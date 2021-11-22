В матче «Спартак» – «Йокерит» произошли две драки после первого же вбрасывания

В итоге всем участникам драки дали по пять минут штрафа:

«Йокерит»: Марко Антилла, Маркус Хянникяйнен.

«Спартак»: Никита Соколов, Олег Евенко.

Журналист Дмитрий Лукашов утверждает, что драка началась из-за того, что Хянникяйнен в прошлой игре этих команд травмировал игрока «Спартака». И теперь Соколов стал ему мстить.

После драки игра возобновилась – с четвертой минуте «Спартак» проигрывал 0:2. Это вторая игра команд за два дня. В прошлом матче 20 ноября «Йокерит» тоже вел 2:0 в первом периоде, а потом пропустил четырежды – итоговый счет был 2:4.