КХЛ
Йокерит
Спартак (х)
В матче «Спартак» – «Йокерит» произошли две драки после первого же вбрасывания
2 часа назад
В итоге всем участникам драки дали по пять минут штрафа:
- «Йокерит»: Марко Антилла, Маркус Хянникяйнен.
- «Спартак»: Никита Соколов, Олег Евенко.
Журналист Дмитрий Лукашов утверждает, что драка началась из-за того, что Хянникяйнен в прошлой игре этих команд травмировал игрока «Спартака». И теперь Соколов стал ему мстить.
После драки игра возобновилась – с четвертой минуте «Спартак» проигрывал 0:2. Это вторая игра команд за два дня. В прошлом матче 20 ноября «Йокерит» тоже вел 2:0 в первом периоде, а потом пропустил четырежды – итоговый счет был 2:4.
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